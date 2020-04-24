Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2020)

24 апреля, 2020 09:34

https://report.az/storage/news/8cdb7dde82b44710372b9f15e7d7fd27/2da6ad21-5d7f-4840-935c-3527702d211a_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 21,33 0,89 - 47 Нефть WTI (доллар/баррель) 16,5 2 - 45,27 Золото (доллар/унция) 1 745,4 7,1 227,3 Индексы Dow-Jones 23 515,26 39,44 - 5 130 S&P 500 2 797,8 - 1,51 - 442,22 Nasdaq 8 494,75 - 0,63 - 511,87 Nikkei 19 429,44 291,49 - 4 245,63 Dax 10 513,79 98,76 - 2 823,32 FTSE 100 5 826,61 55,98 - 1 818,29 CAC 40 4451 39,2 - 1 586,09 Shanghai Composite 2 838,5 - 5,48 -194,83 Bist 100 98 170,98 - 160,22 - 15 512,62 RTS 1 099,67 33,66 - 449,73 Валюта USD/EUR 1,0788 - 0,0027 - 0,041 USD/GBP 1,2344 0,0033 - 0,0769 JPY/USD 107,59 - 0,16 - 1,57 RUB/USD 74,8485 - 1,0767 12,711 TRY/USD 6,9462 - 0,0478 0,9968 CNY/USD 7,0668 - 0,0174 0,0871

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