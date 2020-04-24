|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|21,33
|0,89
|- 47
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|16,5
|2
|- 45,27
|Золото (доллар/унция)
|1 745,4
|7,1
|227,3
|Индексы
|Dow-Jones
|23 515,26
|39,44
|- 5 130
|S&P 500
|2 797,8
|- 1,51
|- 442,22
|Nasdaq
|8 494,75
|- 0,63
|- 511,87
|Nikkei
|19 429,44
|291,49
|- 4 245,63
|Dax
|10 513,79
|98,76
|- 2 823,32
|FTSE 100
|5 826,61
|55,98
|- 1 818,29
|CAC 40
|4451
|39,2
|- 1 586,09
|Shanghai Composite
|2 838,5
|- 5,48
|-194,83
|Bist 100
|98 170,98
|- 160,22
|- 15 512,62
|RTS
|1 099,67
|33,66
|- 449,73
|Валюта
|USD/EUR
|1,0788
|- 0,0027
|- 0,041
|USD/GBP
|1,2344
|0,0033
|- 0,0769
|JPY/USD
|107,59
|- 0,16
|- 1,57
|RUB/USD
|74,8485
|- 1,0767
|12,711
|TRY/USD
|6,9462
|- 0,0478
|0,9968
|CNY/USD
|7,0668
|- 0,0174
|0,0871
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2020)
https://report.az/storage/news/8cdb7dde82b44710372b9f15e7d7fd27/2da6ad21-5d7f-4840-935c-3527702d211a_292.jpg
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