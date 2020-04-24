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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 21,33 0,89 - 47
Нефть WTI (доллар/баррель) 16,5 2 - 45,27
Золото (доллар/унция) 1 745,4 7,1 227,3
Индексы
Dow-Jones 23 515,26 39,44 - 5 130
S&P 500 2 797,8 - 1,51 - 442,22
Nasdaq 8 494,75 - 0,63 - 511,87
Nikkei 19 429,44 291,49 - 4 245,63
Dax 10 513,79 98,76 - 2 823,32
FTSE 100 5 826,61 55,98 - 1 818,29
CAC 40 4451 39,2 - 1 586,09
Shanghai Composite 2 838,5 - 5,48 -194,83
Bist 100 98 170,98 - 160,22 - 15 512,62
RTS 1 099,67 33,66 - 449,73
Валюта
USD/EUR 1,0788 - 0,0027 - 0,041
USD/GBP 1,2344 0,0033 - 0,0769
JPY/USD 107,59 - 0,16 - 1,57
RUB/USD 74,8485 - 1,0767 12,711
TRY/USD 6,9462 - 0,0478 0,9968
CNY/USD 7,0668 - 0,0174 0,0871
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