Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.05.2020)

20 мая, 2020 09:33

https://report.az/storage/news/d791234afb260003b5553541c3f1a6ee/1dc1a2be-2718-4b56-a239-477cc5114421_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 34,96 0,05 - 33,37 Нефть WTI (доллар/баррель) 32,17 - 0,38 - 29,60 Золото (доллар/унция) 1 754,50 14,80 236,40 Индексы Dow-Jones 24 206,86 - 390,51 - 4 438,40 S&P 500 2 922,94 - 30,97 - 317,08 Nasdaq 9 185,11 - 49,72 178,49 Nikkei 20 619,88 107,65 - 3 055,19 Dax 11 075,29 16,42 - 2 261,82 FTSE 100 6 002,23 - 46,36 - 1 642,67 CAC 40 4 458,16 - 40,18 - 1 578,93 Shanghai Composite 2 885,54 - 5,02 - 147,79 Bist 100 101 982,94 0,00 - 11 700,66 RTS 1 177,24 9,36 - 372,16 Валюта USD/EUR 1,0940 0,0027 - 0,0258 USD/GBP 1,2260 0,0055 - 0,0853 JPY/USD 107,8100 0,3900 - 1,3500 RUB/USD 72,3799 - 0,3494 10,2424 TRY/USD 6,7874 - 0,0891 0,8380 CNY/USD 7,1046 - 0,0054 0,1249

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