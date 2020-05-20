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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 34,96 0,05 - 33,37
Нефть WTI (доллар/баррель) 32,17 - 0,38 - 29,60
Золото (доллар/унция) 1 754,50 14,80 236,40
Индексы
Dow-Jones 24 206,86 - 390,51 - 4 438,40
S&P 500 2 922,94 - 30,97 - 317,08
Nasdaq 9 185,11 - 49,72 178,49
Nikkei 20 619,88 107,65 - 3 055,19
Dax 11 075,29 16,42 - 2 261,82
FTSE 100 6 002,23 - 46,36 - 1 642,67
CAC 40 4 458,16 - 40,18 - 1 578,93
Shanghai Composite 2 885,54 - 5,02 - 147,79
Bist 100 101 982,94 0,00 - 11 700,66
RTS 1 177,24 9,36 - 372,16
Валюта
USD/EUR 1,0940 0,0027 - 0,0258
USD/GBP 1,2260 0,0055 - 0,0853
JPY/USD 107,8100 0,3900 - 1,3500
RUB/USD 72,3799 - 0,3494 10,2424
TRY/USD 6,7874 - 0,0891 0,8380
CNY/USD 7,1046 - 0,0054 0,1249
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