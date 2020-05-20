|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|34,96
|0,05
|- 33,37
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|32,17
|- 0,38
|- 29,60
|Золото (доллар/унция)
|1 754,50
|14,80
|236,40
|Индексы
|Dow-Jones
|24 206,86
|- 390,51
|- 4 438,40
|S&P 500
|2 922,94
|- 30,97
|- 317,08
|Nasdaq
|9 185,11
|- 49,72
|178,49
|Nikkei
|20 619,88
|107,65
|- 3 055,19
|Dax
|11 075,29
|16,42
|- 2 261,82
|FTSE 100
|6 002,23
|- 46,36
|- 1 642,67
|CAC 40
|4 458,16
|- 40,18
|- 1 578,93
|Shanghai Composite
|2 885,54
|- 5,02
|- 147,79
|Bist 100
|101 982,94
|0,00
|- 11 700,66
|RTS
|1 177,24
|9,36
|- 372,16
|Валюта
|USD/EUR
|1,0940
|0,0027
|- 0,0258
|USD/GBP
|1,2260
|0,0055
|- 0,0853
|JPY/USD
|107,8100
|0,3900
|- 1,3500
|RUB/USD
|72,3799
|- 0,3494
|10,2424
|TRY/USD
|6,7874
|- 0,0891
|0,8380
|CNY/USD
|7,1046
|- 0,0054
|0,1249
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.05.2020)
https://report.az/storage/news/d791234afb260003b5553541c3f1a6ee/1dc1a2be-2718-4b56-a239-477cc5114421_292.jpg
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