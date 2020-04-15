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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 29,6 - 1,67 - 38,73
Нефть WTI (доллар/баррель) 20,13 - 2,32 - 41,64
Золото (доллар/унция) 1768,9 7,5 250,8
Индексы
Dow-Jones 23 949,76 558,99 - 4 695,5
S&P 500 2 846,06 84,43 - 393,96
Nasdaq 8 515,74 323,31 - 490,88
Nikkei 19 638,81 595,41 - 4 036,26
Dax 10 696,56 131,82 - 2 640,55
FTSE 100 5 791,31 -51,35 - 1 853,59
CAC 40 4 523,91 17,06 - 1 513,18
Shanghai Composite 2 827,28 44,23 - 206,05
Bist 100 98 461,38 1 951,57 - 15 222,22
RTS 1 133,23 8,26 - 416,17
Валюта
USD/EUR 1,0971 0,0057 - 0,0227
USD/GBP 1,2606 0,0083 - 0,0507
JPY/USD 107,06 - 0,47 - 2,1
RUB/USD 73,2887 - 0,3802 11,1512
TRY/USD 6,8065 0,017 0,8571
CNY/USD 7,0515 0 0,0718
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