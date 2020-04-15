Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2020)

15 апреля, 2020 09:35

https://report.az/storage/news/dbd38cd8fe06d61c60c0eb54a30bf959/e27348fe-f3be-4e9b-ac4f-22dfd54f7cf8_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 29,6 - 1,67 - 38,73 Нефть WTI (доллар/баррель) 20,13 - 2,32 - 41,64 Золото (доллар/унция) 1768,9 7,5 250,8 Индексы Dow-Jones 23 949,76 558,99 - 4 695,5 S&P 500 2 846,06 84,43 - 393,96 Nasdaq 8 515,74 323,31 - 490,88 Nikkei 19 638,81 595,41 - 4 036,26 Dax 10 696,56 131,82 - 2 640,55 FTSE 100 5 791,31 -51,35 - 1 853,59 CAC 40 4 523,91 17,06 - 1 513,18 Shanghai Composite 2 827,28 44,23 - 206,05 Bist 100 98 461,38 1 951,57 - 15 222,22 RTS 1 133,23 8,26 - 416,17 Валюта USD/EUR 1,0971 0,0057 - 0,0227 USD/GBP 1,2606 0,0083 - 0,0507 JPY/USD 107,06 - 0,47 - 2,1 RUB/USD 73,2887 - 0,3802 11,1512 TRY/USD 6,8065 0,017 0,8571 CNY/USD 7,0515 0 0,0718

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