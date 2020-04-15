|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|29,6
|- 1,67
|- 38,73
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|20,13
|- 2,32
|- 41,64
|Золото (доллар/унция)
|1768,9
|7,5
|250,8
|Индексы
|Dow-Jones
|23 949,76
|558,99
|- 4 695,5
|S&P 500
|2 846,06
|84,43
|- 393,96
|Nasdaq
|8 515,74
|323,31
|- 490,88
|Nikkei
|19 638,81
|595,41
|- 4 036,26
|Dax
|10 696,56
|131,82
|- 2 640,55
|FTSE 100
|5 791,31
|-51,35
|- 1 853,59
|CAC 40
|4 523,91
|17,06
|- 1 513,18
|Shanghai Composite
|2 827,28
|44,23
|- 206,05
|Bist 100
|98 461,38
|1 951,57
|- 15 222,22
|RTS
|1 133,23
|8,26
|- 416,17
|Валюта
|USD/EUR
|1,0971
|0,0057
|- 0,0227
|USD/GBP
|1,2606
|0,0083
|- 0,0507
|JPY/USD
|107,06
|- 0,47
|- 2,1
|RUB/USD
|73,2887
|- 0,3802
|11,1512
|TRY/USD
|6,8065
|0,017
|0,8571
|CNY/USD
|7,0515
|0
|0,0718
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2020)
https://report.az/storage/news/dbd38cd8fe06d61c60c0eb54a30bf959/e27348fe-f3be-4e9b-ac4f-22dfd54f7cf8_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- Вусал Гасымлы: В бюджете пересматриваются инвестиции и текущие расходы 15 апреля, 2020 / 13:59
- Среднемесячная зарплата в Азербайджане возросла на 28% 15 апреля, 2020 / 12:58
- Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло на 16% 15 апреля, 2020 / 12:27
- В марте денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли на 45% 15 апреля, 2020 / 12:09
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2020) 15 апреля, 2020 / 09:51
- В Азербайджане будут пересмотрены госрасходы 15 апреля, 2020 / 01:10
- Азербайджан не обратился за помощью к МВФ и Всемирному банку 15 апреля, 2020 / 00:51
- МВФ: Инфляция в Азербайджане превысит 3% 14 апреля, 2020 / 17:24
- МВФ дал прогноз по экономическому росту Азербайджана 14 апреля, 2020 / 17:08
- МВФ обновил прогнозы мировой экономики на 2020-2021 годы 14 апреля, 2020 / 16:56