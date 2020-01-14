|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,24
|-0,92
|-4,09
|Нефть WTI (доллар/баррель)
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|Золото (доллар/унция)
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|-14,80
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|Индексы
|Dow-Jones
|28 907,05
|83,28
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|S&P 500
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|FTSE 100
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|29,75
|-27,30
|CAC 40
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|-0,95
|Shanghai Composite
|3 113,96
|21,67
|80,63
|Bist 100
|120 249,06
|1 585,37
|6 565,46
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|USD/EUR
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|-0,1050
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2020)
https://report.az/storage/news/f8b11d2e1c97d68638975dc3edd39a07/eb686040-fb0c-45b3-ad1d-c119e8b9a2c3_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости