Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2020)

14 января, 2020 09:54

https://report.az/storage/news/f8b11d2e1c97d68638975dc3edd39a07/eb686040-fb0c-45b3-ad1d-c119e8b9a2c3_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,24 -0,92 -4,09 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,07 -1,52 -3,70 Золото (доллар/унция) 1 539,30 -14,80 21,20 Индексы Dow-Jones 28 907,05 83,28 261,79 S&P 500 3 288,13 22,78 48,11 Nasdaq 9 273,93 95,07 267,31 Nikkei 23 996,23 145,66 321,16 Dax 13 451,52 -31,79 114,41 FTSE 100 7 617,60 29,75 -27,30 CAC 40 6 036,14 -0,97 -0,95 Shanghai Composite 3 113,96 21,67 80,63 Bist 100 120 249,06 1 585,37 6 565,46 RTS 1 619,73 5,04 70,33 Валюта USD/EUR 1,1137 0,0016 -0,0077 USD/GBP 1,2996 -0,0065 -0,0117 JPY/USD 110,0700 0,5000 0,9100 RUB/USD 61,1723 0,1473 -0,9652 TRY/USD 5,8761 -0,0047 -0,0733 CNY/USD 6,8747 -0,0445 -0,1050