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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,24 -0,92 -4,09
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,07 -1,52 -3,70
Золото (доллар/унция) 1 539,30 -14,80 21,20
Индексы
Dow-Jones 28 907,05 83,28 261,79
S&P 500 3 288,13 22,78 48,11
Nasdaq 9 273,93 95,07 267,31
Nikkei 23 996,23 145,66 321,16
Dax 13 451,52 -31,79 114,41
FTSE 100 7 617,60 29,75 -27,30
CAC 40 6 036,14 -0,97 -0,95
Shanghai Composite 3 113,96 21,67 80,63
Bist 100 120 249,06 1 585,37 6 565,46
RTS 1 619,73 5,04 70,33
Валюта
USD/EUR 1,1137 0,0016 -0,0077
USD/GBP 1,2996 -0,0065 -0,0117
JPY/USD 110,0700 0,5000 0,9100
RUB/USD 61,1723 0,1473 -0,9652
TRY/USD 5,8761 -0,0047 -0,0733
CNY/USD 6,8747 -0,0445 -0,1050
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