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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 39,24 - 0,81 - 29,09
Нефть WTI (доллар/баррель) 36,55 - 1,02 - 25,22
Золото (доллар/унция) 1 706,40 - 22,90 188,30
Индексы
Dow-Jones 26 269,89 527,24 - 2 375,37
S&P 500 3 122,87 42,05 - 117,15
Nasdaq 9 682,91 74,53 676,29
Nikkei 22 656,97 141,78 - 1 018,10
Dax 12 487,36 466,08 - 849,75
FTSE 100 6 382,41 162,27 - 1 262,49
CAC 40 5 022,38 163,41 - 1 014,71
Shanghai Composite 2 917,17 - 19,21 - 116,16
Bist 100 109 111,34 1 014,07 - 4 572,26
RTS 1 301,88 24,03 - 247,52
Валюта
USD/EUR 1,1218 0,0013 0,0020
USD/GBP 1,2543 - 0,0040 - 0,0570
JPY/USD 109,0100 0,4300 - 0,1500
RUB/USD 68,5725 - 0,0148 6,4350
TRY/USD 6,7401 0,0369 0,7907
CNY/USD 7,1260 0,0141 0,1463
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