|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|39,24
|- 0,81
|- 29,09
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|36,55
|- 1,02
|- 25,22
|Золото (доллар/унция)
|1 706,40
|- 22,90
|188,30
|Индексы
|Dow-Jones
|26 269,89
|527,24
|- 2 375,37
|S&P 500
|3 122,87
|42,05
|- 117,15
|Nasdaq
|9 682,91
|74,53
|676,29
|Nikkei
|22 656,97
|141,78
|- 1 018,10
|Dax
|12 487,36
|466,08
|- 849,75
|FTSE 100
|6 382,41
|162,27
|- 1 262,49
|CAC 40
|5 022,38
|163,41
|- 1 014,71
|Shanghai Composite
|2 917,17
|- 19,21
|- 116,16
|Bist 100
|109 111,34
|1 014,07
|- 4 572,26
|RTS
|1 301,88
|24,03
|- 247,52
|Валюта
|USD/EUR
|1,1218
|0,0013
|0,0020
|USD/GBP
|1,2543
|- 0,0040
|- 0,0570
|JPY/USD
|109,0100
|0,4300
|- 0,1500
|RUB/USD
|68,5725
|- 0,0148
|6,4350
|TRY/USD
|6,7401
|0,0369
|0,7907
|CNY/USD
|7,1260
|0,0141
|0,1463
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.06.2020)
https://report.az/storage/news/0a51de87c867be39fb7081adbcafe486/d591c6af-0c3d-4999-b9c6-874d1e8da552_292.jpg
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