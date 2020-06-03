|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|40,05
|1,42
|- 28,28
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|37,57
|1,92
|- 24,20
|Золото (доллар/унция)
|1 729,30
|- 21,00
|211,20
|Индексы
|Dow-Jones
|25 742,65
|267,63
|- 2 902,61
|S&P 500
|3 080,82
|25,09
|- 159,20
|Nasdaq
|9 608,38
|56,33
|601,76
|Nikkei
|22 515,19
|177,11
|- 1 159,88
|Dax
|12 021,28
|434,43
|- 1 315,83
|FTSE 100
|6 220,14
|53,72
|- 1 424,76
|CAC 40
|4 858,97
|96,19
|- 1 178,12
|Shanghai Composite
|2 936,38
|24,29
|- 96,95
|Bist 100
|108 097,27
|831,08
|- 5 586,33
|RTS
|1 277,85
|30,24
|- 271,55
|Валюта
|USD/EUR
|1,1205
|0,0078
|0,0007
|USD/GBP
|1,2583
|0,0102
|- 0,0530
|JPY/USD
|108,5800
|0,8800
|- 0,5800
|RUB/USD
|68,5873
|- 0,4159
|6,4498
|TRY/USD
|6,7032
|- 0,1110
|0,7538
|CNY/USD
|7,1119
|- 0,0077
|0,1322
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (03.06.2020)
https://report.az/storage/news/704438231b71f5ec63b06e1c0d6e4ea3/c5bc92c1-526e-49cf-8bcc-dd378f3c36f0_292.jpg
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