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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (03.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 40,05 1,42 - 28,28
Нефть WTI (доллар/баррель) 37,57 1,92 - 24,20
Золото (доллар/унция) 1 729,30 - 21,00 211,20
Индексы
Dow-Jones 25 742,65 267,63 - 2 902,61
S&P 500 3 080,82 25,09 - 159,20
Nasdaq 9 608,38 56,33 601,76
Nikkei 22 515,19 177,11 - 1 159,88
Dax 12 021,28 434,43 - 1 315,83
FTSE 100 6 220,14 53,72 - 1 424,76
CAC 40 4 858,97 96,19 - 1 178,12
Shanghai Composite 2 936,38 24,29 - 96,95
Bist 100 108 097,27 831,08 - 5 586,33
RTS 1 277,85 30,24 - 271,55
Валюта
USD/EUR 1,1205 0,0078 0,0007
USD/GBP 1,2583 0,0102 - 0,0530
JPY/USD 108,5800 0,8800 - 0,5800
RUB/USD 68,5873 - 0,4159 6,4498
TRY/USD 6,7032 - 0,1110 0,7538
CNY/USD 7,1119 - 0,0077 0,1322

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