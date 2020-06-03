Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (03.06.2020)

3 июня, 2020 09:31

https://report.az/storage/news/704438231b71f5ec63b06e1c0d6e4ea3/c5bc92c1-526e-49cf-8bcc-dd378f3c36f0_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 40,05 1,42 - 28,28 Нефть WTI (доллар/баррель) 37,57 1,92 - 24,20 Золото (доллар/унция) 1 729,30 - 21,00 211,20 Индексы Dow-Jones 25 742,65 267,63 - 2 902,61 S&P 500 3 080,82 25,09 - 159,20 Nasdaq 9 608,38 56,33 601,76 Nikkei 22 515,19 177,11 - 1 159,88 Dax 12 021,28 434,43 - 1 315,83 FTSE 100 6 220,14 53,72 - 1 424,76 CAC 40 4 858,97 96,19 - 1 178,12 Shanghai Composite 2 936,38 24,29 - 96,95 Bist 100 108 097,27 831,08 - 5 586,33 RTS 1 277,85 30,24 - 271,55 Валюта USD/EUR 1,1205 0,0078 0,0007 USD/GBP 1,2583 0,0102 - 0,0530 JPY/USD 108,5800 0,8800 - 0,5800 RUB/USD 68,5873 - 0,4159 6,4498 TRY/USD 6,7032 - 0,1110 0,7538 CNY/USD 7,1119 - 0,0077 0,1322

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