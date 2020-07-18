Почему страховщик Азербайджана не может "держаться подальше" от банка?

Когда говорим о финансовом секторе в Азербайджане, на ум приходят, в первую очередь, банки, но страховщики тоже являются важным компонентом этого сектора

Когда мы говорим о финансовом секторе в Азербайджане, на ум приходят, в первую очередь, банки, но страховщики тоже являются важным компонентом этого сектора. Страховой рынок играет особую роль в формировании денежных отношений и взаимодействует со всеми другими рынками, вовлеченными в эти отношения. Если финансовый сектор в целом не полностью отвечает требованиям экономической системы, страховая сфера также находится в неудовлетворительном состоянии и "тянет ярмо" вместе с банковской системой, другими словами, страховщик не может "держаться подальше" от банка.

О чем идет речь?

В Азербайджане предлагается два вида страховой продукции – добровольное и обязательное. Однако наблюдения показывают, что даже в продажах продукции добровольного страхования замешаны механизмы обязательного страхования. К примеру, решение покупателя вступить в страховые отношения при оформлении кредита на покупку автомобиля или квартиры является добровольным, однако при заключении кредитного договора становится обязательным. Интересно, что ни у кого не возникает вопросов, почему по истечении кредитного договора КАСКО, заключенного при покупке автомобиля, а также гарантийного срока эксплуатации автомобиля, клиенту не предлагается повторный контракт.

Почему?

Причина одна. Дело в том, что и продавец, предлагающий товар, и банк, заключающий кредит, и страховщик – одно и то же "лицо". То есть фактически это одна и та же структура предпринимательства. Поэтому, когда падают продажи товаров, а банк становится банкротом, автоматически подпадает под угрозу и страховая деятельность.

Нормально ли это?! Безусловно, нет!..

Это еще раз говорит о слабом развитии страховой отрасли в Азербайджане, деятельность которой не обеспечивается в соответствии с требованиями рыночной экономики.

Все, что мы приобрели в сфере страхования, приходится на период после 2000-х годов. Почему? Потому что именно с указанного периода стала проявляться способность экономики страны приносить доход. Хотя страхование само по себе является сферой бизнеса. То есть это вид деятельности, приносящий доход. Но для этого должны существовать соответствующие условия, рынок. А у нас их нет.

Во - первых, понятие о страховании слабое, интерес нулевой - доходы во многих случаях не дают возможности воспользоваться страховой услугой. А когда возможность – нет качественного страхования. Во - вторых, и предприниматель, и физическое лицо, конечно же, должны страховать имущество. Однако они страхуют свою деятельность, товары и объекты только в том случае, когда имеют долгосрочные цели, а не нацелены на получение ежедневного дохода. Практически 99,9 процента из тех, кто занимается торговлей, думают только о ежедневной прибыли и нацелены на это. Потому что они занимаются мелкой торговлей, они не предприниматели, а торговцы, которых мы помним еще в советскую эпоху.

Просто их современный вариант...

Что они могут думать о страховании и как они могут быть интересны? По сути, этот вопрос касается всех малых и средних предпринимателей, действующих в стране. Ни у кого из них нет стратегических планов и целей. Поэтому, как только происходит ЧП и они все теряют, сразу же просят компенсации у государства. Хотя неизвестно, платили ли они государству налог в полной мере. Имея здоровый и прозрачный бизнес, они могли бы думать и о страховании, и о выплате страховых взносов...

Страхование само по себе является сферой бизнеса.

Чтобы страховой бизнес какого-либо предпринимателя "удержался на плаву" после того, как у него упали продажи или разорился банк, финансовый рынок в первую очередь должен отвечать требованиям существующей экономической системы, развиваться, а экономика должна достичь уровня, необходимого для полного становления самого страхового рынка. Доля теневой экономики должна снизится, следует формировать доверие и стимулировать интерес к страховым продуктам. В стране необходимо создать класс предпринимателей, занимающихся непосредственно страхованием, то есть сделать страховой бизнес независимым.

Экономист-эксперт Пярвиз Гейдаров