Почему годовая инфляция в Азербайджане вышла за пределы целевого интервала?

Госкомстат Азербайджана вчера обнародовал статистику об изменении цен на потребительском рынке страны. Согласно данным, в январе-июле текущего года индекс потребительских цен в стране составил 104,5% к аналогичному периоду прошлого года. Иными словами, го

Госкомстат Азербайджана вчера обнародовал статистику об изменении цен на потребительском рынке страны. Согласно данным, в январе-июле текущего года индекс потребительских цен в стране составил 104,5% к аналогичному периоду прошлого года. Иными словами, годовая инфляция составила 4,5%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем по итогам января-июня. В то же время инфляция находится за пределами целевого интервала в 2-4%, установленного Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Почему происходит ускорение роста цен, до каких пределов они будут расти и как предотвратить инфляцию? С этими вопросами Report обратился к руководителю Общественного объединения "Помощь экономическим инициативам", экономисту-эксперту Азеру Мехдиеву.

По его словам, одной из причин ускорения роста цен в стране может стать подорожание импортируемых товаров: "В последнее время в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) произошел спад экономической активности во всем мире, и рост цен наблюдается в глобальном масштабе. В результате повысилась стоимость ввозимых товаров. В Азербайджане потребление зависит от импорта. Оценка таможенной стоимости импортируемых товаров неизбежно приводит к росту цен".

Кроме того, по мнению экономиста-эксперта, высокие процентные ставки по кредитам в Азербайджане также являются одним из факторов, способствующим росту цен: "Вопрос снижения процентов обсуждается уже давно, однако результатов нет. С другой стороны, ЦБА пытается удержать инфляцию, сокращая денежную массу в обращении. Но это односторонний подход. Необходимо устранить основные причины инфляции".