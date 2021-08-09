Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 5%

В январе-июле этого года индекс потребительских цен в Азербайджане к январю-июлю 2020 года составил 104,5%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 105,1%, непродовольственные товары - 104,1%, тарифы на платные услуги населен

В январе-июле этого года индекс потребительских цен в Азербайджане к январю-июлю 2020 года составил 104,5%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 105,1%, непродовольственные товары - 104,1%, тарифы на платные услуги населению - 103,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В июле текущего года индекс потребительских цен составил 100,9% по сравнению с предыдущим месяцем и 106% по сравнению с июлем прошлого года.

В том числе в прошлом месяце индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 100,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, и 106,4% по сравнению с июлем прошлого года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,2% по сравнению с предыдущим месяцем и 104,8% по сравнению с июлем прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в июле составил 102,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 106,2% по сравнению с июлем прошлого года.