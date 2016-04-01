​По системе денежных переводов "Хазри" Kapital Bank переведен 121 млн. манатов

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ За 2015 год общая сумма переводов по системе денежных переводов "Хазри" ОАО Kapital Bank, осуществленных более чем 312 тыс. клиентами, достигла 121 млн. манатов. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

По информации, за последний период к системе подключились украинские банки "Кристалбанк", "Агропромбанк" и "АккордБанк" и банк Таджикистана Spitamen Bank, тем самым общее количество пунктов системы "Хазри" достигло 3500.

"Также в этом году к системе "Хазри" был подключен первый азербайджанский банк - Atabank. Теперь клиенты также могут воспользоваться системой "Хазри" в филиалах Atabank по всей стране", - говорится в информации.

В течение пяти минут, не открывая счет, можно отправить и получить денежные средства внутри страны и за рубежом. Клиенты могут обналичивать денежные средства в банкоматах Kapital Bank круглосуточно без уплаты комиссии.

Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 89 филиалах и двух отделениях во всех районах и городах Азербайджана. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно найти на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196.