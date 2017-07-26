ПНФР: Рынок ценных бумаг в Азербайджане сократился на 26%

© Report

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии текущего года в отдельных сегментах рынка ценных бумаг Азербайджана наблюдается рост.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

В сообщении отмечается, что за отчетный период вторичный рынок ценных бумаг увеличился на 54% и превысил 2,975 млрд манатов. На фоне рынка корпоративных ценных бумаг на 64%, рынок государственных ценных бумаг вырос в 4,3 раза. За январь-июнь рынок ценных бумаг по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократился на 26% - до 5,230 млрд манатов.

За отчетный период инициативы представителей реального сектора и финансовых институтов увеличить свой капитал посредством фондового рынка привели к тому, что объем операций в сегменте акций на рынке корпоративных ценных бумаг увеличился на 83% - до 1,047 млрд манатов. В целом объем заключенных сделок с акциями на первичном рынке по сравнению с предыдущим отчетным периодом вырос в 2,9 раза и достиг 983 млн манатов.

Объем сделок на рынке государственных ценных бумаг по сравнению с предыдущим годом вырос в 4,3 раза и составил 1,106 млрд манатов. Из них 776 млн манатов пришлось на долю заключаемых сделок на первичном рынке по нотам ЦБА. За этот период размещены краткосрочные и среднесрочные гособлигаций на общую сумму более 330 млн манатов. Средневзвешенная доходность по краткосрочным гособлигациям составила 15,93%. С гособлигациями вторичном рынке совершены сделки на 28,9 млн манатов.

Общий объем рынка производных финансовых инструментов составил 2,207 млрд манатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года здесь наблюдается рост на 42%. За отчетный период объем операций репо с ценными бумагами составил 11,6 млн манатов. Из них 85% (9,9 млн манатов) пришлось на долю 15 операций репо с государственными облигациями. С корпоративными облигациями совершены 2 операции репо на 1,7 млн манатов.