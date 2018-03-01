ПНФР: Ликвидные активы банковского сектора достигли почти 7 млрд манатов

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Ликвидные активы банковского сектора Азербайджана достигли 6,7 млрд манатов, что равно 24% общего объема активов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР), директор департамента стратегических услуг Асим Зульфугаров.

Он также добавил, что рост капитала в секторе продолжается:

"На данный момент в Палату поступили обращения по поводу роста капитала примерно на 400 млн манатов, хотя 11 из 30 банков страны работают с убытком".