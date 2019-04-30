​Petkim увеличивает свой капитал на 28%

Доля турецкого нефтехимического холдинга Petkim (Petrokimya) Holding A.Ş., основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), увеличилась на 28% - до 2,112 млрд лир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

"На общем собрании компании 29 апреля принято решение увеличить акционерный капитал на 28% - с до 1,650 млрд до 2,112 млрд лир", - говорится в сообщении.

Рост в размере 462 млн лир произойдет за счет прибыли прошлых лет.

SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.