Petkim получил официальное разрешение на эмиссию евробондов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Управление инвестиционного рынка Турции дало положительный ответ на обращение о выпуске еврооблигаций Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Турции.

Эмиссию номинальной стоимостью 500 млн долларов планируется разместить на зарубежном рынке.

Следует отметить, что Petkim Holding 27 октября объявил о решении правления реализовать эмиссию облигаций до 500 млн долларов в целях покупки доли в НПЗ STAR.

Было отмечено, что, если для приобретения акций STAR возникнет потребность в дополнительных ресурсах, помимо размещения эмиссии еврооблигаций, будут задействованы дополнительные источники.

Ранее сообщалось, что Petkim хочет косвенно получить 7-9%-ную долю в заводе STAR. Для этого Petkim Holding планирует купить 12-14% акций Rafineri Holding у SOCAR Turkey Energy. Согласно последнему заявлению, это процентное соотношение может измениться.

По итогам процесса приватизации в 2008 году основным акционером Petkim стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). В настоящее время SOCAR владеет 51% акций Petkim Holding, а оставшиеся акции Petkim находятся в обращении на Стамбульской фондовой бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.