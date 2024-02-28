Переводы посредством мобильного банкинга в Азербайджане выросли вдвое

В 2023 году с текущих счетов клиентов азербайджанских банков посредством бумажных носителей и цифрового банкинга осуществлено 363,6 млн переводов на сумму 379,3 млрд манатов.

В 2023 году с текущих счетов клиентов азербайджанских банков посредством бумажных носителей и цифрового банкинга осуществлено 363,6 млн переводов на сумму 379,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном ”Обзоре цифровых платежей“ Центрального банка Азербайджана.

Сообщается, что это на 94% и 19,1% больше, чем в 2022 году соответственно.

На цифровой банкинг пришлось 312,2 млн переводов (85,9%) на 301,8 млрд манатов (79,6 %), что соответственно в 2,3 раза и на 23,7% больше, чем год назад.

В прошлом году стоимость клиентских переводов посредством интернет-банкинга выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом и составила 227,7 млрд манатов, а через услуги мобильного банкинга увеличилась вдвое, составив 46,2 млрд манатов.