О нас

Переводы посредством мобильного банкинга в Азербайджане выросли вдвое

Переводы посредством мобильного банкинга в Азербайджане выросли вдвое В 2023 году с текущих счетов клиентов азербайджанских банков посредством бумажных носителей и цифрового банкинга осуществлено 363,6 млн переводов на сумму 379,3 млрд манатов.
Финансы
28 февраля 2024 г. 17:22
Переводы посредством мобильного банкинга в Азербайджане выросли вдвое

В 2023 году с текущих счетов клиентов азербайджанских банков посредством бумажных носителей и цифрового банкинга осуществлено 363,6 млн переводов на сумму 379,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном ”Обзоре цифровых платежей“ Центрального банка Азербайджана.

Сообщается, что это на 94% и 19,1% больше, чем в 2022 году соответственно.

На цифровой банкинг пришлось 312,2 млн переводов (85,9%) на 301,8 млрд манатов (79,6 %), что соответственно в 2,3 раза и на 23,7% больше, чем год назад.

В прошлом году стоимость клиентских переводов посредством интернет-банкинга выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом и составила 227,7 млрд манатов, а через услуги мобильного банкинга увеличилась вдвое, составив 46,2 млрд манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Transfers through mobile banking more than double in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mobil bankçılıq vasitəsi ilə köçürmәlәr 2 dəfə artıb

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
24 февраля 2024 г. 14:04
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
23 февраля 2024 г. 01:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi