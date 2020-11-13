PayPal открывает собственную криптовалютную платформу

Изначально клиентам будут доступны операции с биткойном, эфиром (Ethereum), биткойн-кэшем и лайткойном

Американская платежная система PayPal Holdings сообщила об открытии своей криптовалютной платформы для всех пользователей в США после тестирования сервиса на ограниченной аудитории в течение последних нескольких недель.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, с помощью этой функции пользователи PayPal в США смогут покупать, хранить и продавать ряд криптовалют в приложении PayPal. Изначально клиентам будут доступны операции с биткойном, эфиром (Ethereum), биткойн-кэшем и лайткойном.

PayPal в конце октября объявила о планах добавить функцию покупки и продажи криптовалюты в свое приложение. В следующем году компания хочет сделать эту услугу доступной для своей платформы Venmo и ряда международных рынков. С начала 2021 года клиенты PayPal также смогут использовать криптовалюту для совершения онлайн-покупок.

Акции PayPal в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 2%. За последние три месяца они выросли в цене на 75%.