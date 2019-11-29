Парламент Азербайджана принял госбюджет на следующий год

Проект закона "О государственном бюджете на 2020 год" принят в III чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, доходы госбюджета Азербайджана на будущий год прогнозируются на уровне 24 134,5 млн манатов, а расходы - 26 894,7 млн манатов.

Документ был обсужден и утвержден путем голосования.

Депутаты также приняли во втором чтении законопроекты "О госбюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год", "О прожиточном минимуме на 2020 год" и "О пределе критерия нуждаемости на 2020 год".

Прожиточный минимум на 2020 год по стране установлен на уровне 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манатов, для детей - 170 манатов. Предел критерия нуждаемости установлен в размере 160 манатов.