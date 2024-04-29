О нас

Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании с двумя исламскими корпорациями

Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании с двумя исламскими корпорациями В рамках встречи с Исламским банком развития подписаны меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанской инвестиционной компанией и Исламской корпорацией по развитию частного сектора, а также между AZPROMO и Исламской корпорацией по страхованию инвестиц
Финансы
29 апреля 2024 г. 20:19
Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании с двумя исламскими корпорациями

В рамках встречи с Исламским банком развития подписаны меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанской инвестиционной компанией и Исламской корпорацией по развитию частного сектора, а также между AZPROMO и Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспорта кредитов, состоялась презентация рамочного документа для Азербайджана на 2024-2026 годы.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети ”X".

”Реализация этих документов создаст благоприятные возможности для продвижения нашего сотрудничества в более высокую плоскость", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan signs memorandums of understanding with 2 Islamic corporations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan iki İslam Korporasiyası ilə anlaşma memorandumları imzalayıb

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
23 апреля 2024 г. 13:08
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi