Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании с двумя исламскими корпорациями

В рамках встречи с Исламским банком развития подписаны меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанской инвестиционной компанией и Исламской корпорацией по развитию частного сектора, а также между AZPROMO и Исламской корпорацией по страхованию инвестиц

В рамках встречи с Исламским банком развития подписаны меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанской инвестиционной компанией и Исламской корпорацией по развитию частного сектора, а также между AZPROMO и Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспорта кредитов, состоялась презентация рамочного документа для Азербайджана на 2024-2026 годы.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети ”X".

”Реализация этих документов создаст благоприятные возможности для продвижения нашего сотрудничества в более высокую плоскость", - отметил министр.