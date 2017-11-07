Парламент Азербайджана начал обсуждение бюджета

© Report

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству, природным ресурсам, энергетике и экологии, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, аграрной политике, общественным объединениям и религиозным организациям обсуждались государственный и сводный бюджеты.

Как сообщает Report, доходы государственного бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 20,127 млрд манатов, что равно 29% ВВП, и на 3,361 млрд манатов или 20% превышает прогноз на 2017 год и на 2,621 млрд манатов или 15% фактическое исполнение бюджета за 2016 год.

В прогнозе госбюджета на 2018 год 7,907 млрд манатов или 39,3% составят отчисления по линии министерства налогов, 9,216 млрд манатов или 45,8% - трансферт из Госнефтефонда, 2,43 млрд манатов или 12,1% - отчисления по линии Государственного таможенного комитета, 574 млн манатов или 2,8% - прочие доходы.

Прогноз по доходам министерства налогов равен 7,907 млрд манатов или 11,4% ВВП, что на 262 млн манатов или 3,4% превышает прогноз на текущий год и на 891,4 млн манатов или 12,7% фактическое исполнение бюджета за 2016 год.

Базовая цена нефти в госбюджете на 2018 год заложена на уровне 45 долларов за баррель. Это на 12,5% или 5 долларов за баррель превышает базовую цену на 2017 год.

Доля бюджетных расходов в ВВП в 2018 году составит 30,1%, что на 3,8 процентных пункта выше, чем в 2017 году. Расходы госбюджета на 2018 год составляют 20,906 млрд долларов, что на 2,965 млрд манатов или 16,5% превышает прогноз на 2017 год и на 3,154 млрд манатов или 17,8% фактическое исполнение бюджета за 2016 год.

Таким образом, дефицит бюджета в 2018 году составит 778,7 млн манатов.

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются в объеме 23 223,2 млн манатов. Это на 246 млн манатов или 1,1% больше прогноза на 2017 год. Расходы сводного бюджета на следующий год составят 26 674,1 млн манатов, что на 3 895,4 млн манатов или 12,7% меньше прогноза на 2017 год.