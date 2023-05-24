Палата: Учет некоторых расходов не соответствует единой бюджетной классификации

В прошлом году в Азербайджане учет и отчетность расходов по ряду направлений осуществлялись не в соответствии с требованиями единой бюджетной классификации, из-за чего возникли неопределенности относительно признания параметров бюджета по некоторым направ

В прошлом году в Азербайджане учет и отчетность расходов по ряду направлений осуществлялись не в соответствии с требованиями единой бюджетной классификации, из-за чего возникли неопределенности относительно признания параметров бюджета по некоторым направлениям.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2022 год" и "Годовой отчет об исполнении государственного бюджета за 2022 год".

"Исполненные расходы госбюджета на 2022 год выросли по сравнению с 2021 годом. Это связано в основном с увеличением расходов на социальную сферу, восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, а также на сферу обороны и национальной безопасности в целях усиления оборонного потенциала страны. Все изменения повлияли на ситуацию с исполнением бюджета. На основании информации, предоставленной структурами, значительная часть расходов государственного бюджета была сверена Счетной палатой. Существенные отклонения не выявлены", - говорится в информации.