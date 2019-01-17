Палата аудиторов призвала экономические субъекты привлекать независимых аудиторов

Баку. 17 января REPORT.AZ/ Палата аудиторов обратилась к руководителям экономических субъектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, согласно требованиям законодательства, некоторые экономические субъекты должны привлекать независимого (внешнего) аудитора для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.

В списке тех, кто должен привлечь независимых аудиторов - общественно значимые структуры, ООО, акционерные общества, в том числе ОАО "Закупки и снабжение продовольственными товарами" (ОАО "Аграрные закупки и снабжение"), ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", Ипотечно-кредитный и гарантийный фонд, банки и другие кредитные организации, страховые организации и общества, инвестиционные фонды, финансово-промышленные группы, фонды и биржи, эмитенты ценных бумаг, внебюджетные фонды, холдинги, субъекты естественно-монопольной деятельности, юридические лица, в том числе Государственный экзаменационный центр, Государственное рекламное агентство, Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичери шехер", Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ), Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, Агентство по регулированию вопросов энергетики, Государственное агентство по жилищному строительству, Фонд молодежи, Бакинское транспортное агентство, Азербайджанский институт продовольственной безопасности, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, Служба финансового мониторинга, Агентство интеллектуальной собственности, Фонд развития предпринимательства, Управление Приморского бульвара, Палата надзора за финансовыми рынками, политические партии, муниципалитеты и муниципальные предприятия, а также сельскохозяйственные кооперативы.

Палата аудиторов заявила, что экономические субъекты свободны в выборе независимых аудиторов.