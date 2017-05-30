Падение цен на нефть стимулировало переход экономических реформ в Азербайджане на качественно новый этап

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Падение мировых цен на нефть стимулировало переход экономических реформ в Азербайджане на качественно новый этап.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-премьер Ягуб Эюбов на проходящей в Баку конференции “Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации”.

По его словам, руководство страны своевременно и адекватно среагировало на новые экономические реалии, реформы приняли регулярный характер: “В конечном счете, Азербайджан стал одной из самых успешно реализующих экономические реформы стран, экономический спад прекратился, финансовая и макроэкономическая координация была обеспечена, экспорт из страны ускорился, за 4 месяца в этой области был зафиксирован 41%-ный прирост. Все это отражено в отчетах международных организаций, рейтинговых агентств".

“Хочу вас заверить, что в результате реализуемых экономических реформ, разработанных с учетом глобальных экономических вызовов, совместно с предпринимателями и инвесторами мы обеспечим эффективную модель экономических реформ”, - сказал он.