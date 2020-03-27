Падение цен на нефть не повлияли на международный кредитный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в иностранной валюте на уровне "B+".

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве финансов.

В заявлении Standard & Poor's от 26 марта 2020 года говорится, что в международном рейтинге Азербайджана не произошло никаких изменений. Таким образом, было подтверждено, что международный кредитный рейтинг Азербайджанской Республики остался неизменным на уровне "BB +", а долгосрочный прогноз остался "стабильным".

Отмечается, что рейтинги по Азербайджану поддерживаются сильными фискальными и внешними позициями страны, подкрепленными относительно низким уровнем госдолга и значительными внешними активами.

Одним словом, падение мировых цен на нефть не повлияли на международный кредитный рейтинг Азербайджана.

Standard & Poor's традиционно проводит оценку кредитного рейтинга Азербайджана два раза в год (январе и июль).