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    Топ-менеджмент Bank of Baku может перейти в МБА

    Возможно назначение нового председателя правления Bank of Baku

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В ОАО Bank of Baku возможно назначение нового председателя правления. 

    Об этом сообщили Report из банковских кругов.

    По информации, нынешний председатель Аббас Ибрагимов может покинуть пост, а на его место назначат зампреда Эльдара Гамидова.

    Предположительно ожидается назначение А.Ибрагимова на руководящую должность в Международный банк Азербайджана (МБА). Вместе с ним возможен трансфер в МБА первого зампреда правления Нахида Зейналова и зампреда Заура Гараисаева, которые также займут в банке руководящие должности.

    А.Ибрагимов прокомментировал Report данную информацию, отметив, что пока он продолжает исполнять обязанности председателя Bank of Baku и в случае каких-либо изменений банк распространит официальное заявление. 

    Напомним, что Bank of Baku действует с 1994 года. Уставный капитал равен 52,87 млн. манатов. Акции банка принадлежат турецкому NAB Holding (35%), Хикмету Абузар оглу Исмаилову (владелец 100% акций ОАО Azsigorta, 31,11%), компании Azpetrol (28,89%), Эльчину Гамид оглу Исаеву (председатель Наблюдательного совета, 5%). 

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