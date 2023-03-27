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Ожидается ли изменение процента страхования вкладов в Азербайджане?

Ожидается ли изменение процента страхования вкладов в Азербайджане? В большинстве банков Азербайджана годовые процентные ставки по вкладам, привлекаемым как в национальной валюте, так и в иностранной валюте, намного ниже установленных лимитов годовых процентных ставок по защищенным вкладам.
Финансы
27 марта 2023 г. 15:03
Ожидается ли изменение процента страхования вкладов в Азербайджане?

В большинстве банков Азербайджана годовые процентные ставки по вкладам, привлекаемым как в национальной валюте, так и в иностранной валюте, намного ниже установленных лимитов годовых процентных ставок по защищенным вкладам.

Об этом в интервью Report заявил заместитель исполнительного директора Фонда страхования вкладов Акшин Джахангиров.

Он отметил, что даже налогообложение вкладов с 1 февраля этого года не оказало существенного влияния на повышение годовых процентных ставок: "В связи с этим пока остается актуальным верхний предел годовой процентной ставки по защищенным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте. Тем не менее, рассматриваемый вопрос постоянно находится в центре внимания, анализируется и обсуждается любое изменение в банковской системе и на рынке вкладов. Учитывая изменения, которые могут произойти на финансовом рынке в будущем, вопрос об изменении этого предела может быть рассмотрен на попечительском совете фонда".

Что касается максимального предела суммы компенсации, А.Джахангиров отметил, что здесь применяются основные принципы, принятые Международной ассоциацией страховщиков депозитов (IADI): "В соответствии с мировой практикой максимальная сумма компенсации должна полностью обеспечивать минимум 80% вкладчиков, а суммарно - минимум 20% вкладов. В настоящее время максимальный предел, установленный в нашей стране, полностью покрывает 99,8% вкладчиков и 41,2% общих вкладов физических лиц".

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