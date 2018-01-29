Отток капитала из России за 30 лет превысил триллион долларов

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом рассказал советник президента России Сергей Глазьев, выступая в рамках проходящего в Москве Всемирного саммита блокчейна и криптовалют.

"Россия - самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше одного триллиона долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой - кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении", - заявил он.

По мнению Глазьева, чем больше из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается. Советник выразил надежду, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.

17 января Банк России представил отчет, в котором указано, что вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил 31,3 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом примерно на 60%. Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в наступившем году составит около 16 млрд долларов. В 2019-2020 годах он сократится до 8-9 млрд долларов.