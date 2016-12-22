Отток капитала из Еврозоны достиг рекордной отметки

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году отток денежных средств с финансовых рынков Еврозоны достиг рекордных значений за всю историю существования валютного блока. Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.ru, об этом говорится в информации Европейского Центробанка (ЕЦБ).

Согласно данным ЕЦБ, отчетный период инвесторы региона приобрели за рубежом акций и облигаций на сумму 497,5 млрд евро. Международные инвесторы продали или погасили активов еврозоны на 31,3 млрд долларов. В совокупности это обусловило чистый отток капитала из региона в размере 528,8 млрд евро. В результате курс пары доллар/евро упал до 1,0350 USD/EUR, что стало минимальным значением за последние 14 лет. Аналитики полагают, что в следующем году единая валюта достигнет уровня паритета в паре с долларом.

Отметим, что на прошлой неделе ФРС повысила ставки до 0,75% и дала понять, что рассчитывает поднять ставки в три раза в следующем году. ЕЦБ же по-прежнему сохраняет отрицательные процентные ставки. Учитывая низкую доходность инвестиций в Европе, инвесторы выводят свои деньги из региона, продавая евро и таким образом оказывают давление на валюту.

"Доллар очень сильно укрепляется, и евро – одно из наиболее явных отражений этого. Это совокупность политики расхождения между ФРС и ЕЦБ, а также экономик двух стран, придерживающихся разных курсов", - отметил Нед Рампелтин из TD Securities. Он заявил, что ожидает падения евро до паритета и ниже в первые месяцы следующего года.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, разница между доходностью облигаций в США и Германии сейчас максимальна впервые за более чем четверть века: "Доходность 10-летних государственных облигаций США – 2,566% против доходности в 0,27% немецких облигаций. Разрыв настолько велик, что доллар, вероятно, продолжит ралли, даже остановится расширение разницы ставок".

Ряд аналитиков считают, что большой разрыв между доходностью облигаций продолжит стимулировать падение евро. Ралли доллара может спровоцировать значительные последствия во всем мире, подстегнув рост инфляции в других странах. И больше всего пострадают в этом процессе развивающиеся рынки, где корпорации и правительства часто берут кредиты в долларах.



