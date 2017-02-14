Открыт первый в мире биткоин-банк

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Вене (Австрия) открыли первый в мире банк, который работает с самой популярной мировой криптовалютой - биткоинами.

Как сообщает Report со ссылкой на Hi-tech.mail.ru, Bitcoin-Bank открыт небольшой берлинской стартап-компанией Bit Trust Services. Клиенты банка могут получить полноценную консультацию о криптовалюте и зарегистрироваться в системе. А обладатели виртуального кошелька могут обменять свои биткоины на евро или наоборот.

Отметим, что Австрия - одна из немногих стран, где не препятствуют обороту криптовалюты в экономической системе. Здесь еще три года назад появился первый биткоин-банкомат. А в Вене около 20 компаний и заведений принимают биткоины для оплаты.