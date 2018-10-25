Отчисления по госпошлине в следующем году увеличатся

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В 2019 году отчисления по госпошлине планируются в объеме 190 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в пакете государственного бюджета на 2019 год.

Согласно документу, это на 48 млн манатов или 33,8% больше по сравнению с прогнозом на 2018 год.

По информации, рост обусловлен увеличением суммы некоторых государственных пошлин, взимаемых за совершение определенных юридических действий, а также введением новых пошлин за государственную регистрацию договоров на отчуждение автомобилей физическими лицами, регистрацию мобильных устройств и юридических действий в области продовольственной безопасности в 2018 году.