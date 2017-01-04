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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.01.2017)

    Нефть Brent - 55,86 долларов/баррель

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,86 0,39 -0,96
    Нефть WTI (доллар/баррель) 52,73 0,4 -0,99
    Золото (доллар/унция) 1160,75 -1,25 10,75
    Индексы
    Dow-Jones 19 881,76 119,16 119,16
    S&P 500 2 257,83 19 19
    Nasdaq 5 429,08 45,97 45,97
    Nikkei 19 573 458,63 458,63
    Dax 11 584,24 -14,09 103,18
    FTSE 100 7 177,89 35,06 35,06
    CAC 40 INDEX 4 899,33 16,95 37,02
    Shanghai Composite 3 151,14 14,81 47,5
    Bist 100 76618,2 -1136,27 -1520,46
    RTS 1189,32 36,99 36,99
    Валюта
    USD/EUR 1,0404 0,0002 -1,0112
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