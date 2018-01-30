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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2018)

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 69,46 -1,06 2,59
    Нефть WTI (доллар/баррель) 65,56 -0,58 5,14
    Золото (доллар/унция) 1 345,1 -12,1 35,8
    Индексы
    Dow-Jones 26 439,48 -177,23 1 720,26
    S&P 500 2 853,53 -19,34 179,92
    Nasdaq 7 466,5 -39,27 563,11
    Nikkei 23 286,77 -365,83 521,83
    Dax 13 324,48 -15,69 406,84
    FTSE 100 7 651,53 -14,01 -36,24
    CAC 40 5 521,59 -7,56 209,03
    Shanghai Composite 3 523,001 -35,128 215,831
    Bist 100 120 845,3 143,39 5 512,29
    RTS 1 275,57 -11,13 121,14
    Валюта
    USD/EUR 1,2383 -0,0044 0,0378
    USD/GBP 1,4074 -0,0086 0,0561
    JPY/USD 108,96 0,38 -3,73
    RUB/USD 56,3151 0,0751 -1,3738
    TRY/USD 3,7933 0,0419 -0,0049
    CNY/USD 6,3405 0,0122 -0,1663
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