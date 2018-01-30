Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2018)

Баку. 30 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|69,46
|-1,06
|2,59
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|65,56
|-0,58
|5,14
|Золото (доллар/унция)
|1 345,1
|-12,1
|35,8
|Индексы
|Dow-Jones
|26 439,48
|-177,23
|1 720,26
|S&P 500
|2 853,53
|-19,34
|179,92
|Nasdaq
|7 466,5
|-39,27
|563,11
|Nikkei
|23 286,77
|-365,83
|521,83
|Dax
|13 324,48
|-15,69
|406,84
|FTSE 100
|7 651,53
|-14,01
|-36,24
|CAC 40
|5 521,59
|-7,56
|209,03
|Shanghai Composite
|3 523,001
|-35,128
|215,831
|Bist 100
|120 845,3
|143,39
|5 512,29
|RTS
|1 275,57
|-11,13
|121,14
|Валюта
|USD/EUR
|1,2383
|-0,0044
|0,0378
|USD/GBP
|1,4074
|-0,0086
|0,0561
|JPY/USD
|108,96
|0,38
|-3,73
|RUB/USD
|56,3151
|0,0751
|-1,3738
|TRY/USD
|3,7933
|0,0419
|-0,0049
|CNY/USD
|6,3405
|0,0122
|-0,1663
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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