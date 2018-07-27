Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2018)

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|74,54
|0,61
|7,67
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|69,61
|0,31
|9,19
|Золото (доллар/унция)
|1235,3
|-5,7
|-74
|Индексы
|Dow-Jones
|25527,07
|112,97
|807,85
|S&P 500
|2837,44
|-8,63
|163,83
|Nasdaq
|7852,18
|-80,06
|948,79
|Nikkei
|22586,87
|-20,53
|-178,07
|Dax
|12809,23
|229,9
|-108,41
|FTSE 100
|7663,17
|4,91
|-24,6
|CAC 40 INDEX
|5480,55
|54,14
|167,99
|Shanghai Composite
|2882,23
|-21,42
|-424,94
|BIST 100
|94544,49
|327,79
|-20788,51
|RTS
|1148,79
|7,09
|-5,64
|Валюта
|USD/EUR
|1,1643
|-0,0086
|-0,0362
|USD/GBP
|1,3109
|-0,008
|-0,0404
|JPY/USD
|111,23
|0,25
|-1,46
|RUB/USD
|62,9547
|0,1413
|5,2658
|TRY/USD
|4,8648
|0,0916
|1,0666
|CNY/USD
|6,7927
|0,023
|0,2859
Tural İbadlıАвтор новости