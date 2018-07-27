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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2018)

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 74,54 0,61 7,67
    Нефть WTI (доллар/баррель) 69,61 0,31 9,19
    Золото (доллар/унция) 1235,3 -5,7 -74
    Индексы
    Dow-Jones 25527,07 112,97 807,85
    S&P 500 2837,44 -8,63 163,83
    Nasdaq 7852,18 -80,06 948,79
    Nikkei 22586,87 -20,53 -178,07
    Dax 12809,23 229,9 -108,41
    FTSE 100 7663,17 4,91 -24,6
    CAC 40 INDEX 5480,55 54,14 167,99
    Shanghai Composite 2882,23 -21,42 -424,94
    BIST 100 94544,49 327,79 -20788,51
    RTS 1148,79 7,09 -5,64
    Валюта
    USD/EUR 1,1643 -0,0086 -0,0362
    USD/GBP 1,3109 -0,008 -0,0404
    JPY/USD 111,23 0,25 -1,46
    RUB/USD 62,9547 0,1413 5,2658
    TRY/USD 4,8648 0,0916 1,0666
    CNY/USD 6,7927 0,023 0,2859
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