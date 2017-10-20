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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.10.2017)

    Нефть Brent – 57,23 доллара/баррель

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 57,23 -0,92 0,41
    Нефть WTI (доллар/баррель) 51,29 -0,75 -2,43
    Золото (доллар/унция) 1 290 7 140
    Индексы
    Dow-Jones 23 163,04 5,44 3 400,44
    S&P 500 2 562,1 0,84 323,27
    Nasdaq 6 605,07 -19,15 1 221,96
    Nikkei 21 434,44 71,39 2 320,07
    Dax 12 990,1 -52,93 1 509,04
    FTSE 100 7 523,04 -19,83 380,21
    CAC 40 5 368,29 -15,52 505,98
    Shanghai Composite 3 370,172 -11,628 266,532
    Bist 100 108 433,6 1507,16 30 294,89
    RTS 1 138,64 -9,15 -13,69
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