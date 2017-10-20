Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.10.2017)

20 октября, 2017 09:42

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 57,23 -0,92 0,41 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,29 -0,75 -2,43 Золото (доллар/унция) 1 290 7 140 Индексы Dow-Jones 23 163,04 5,44 3 400,44 S&P 500 2 562,1 0,84 323,27 Nasdaq 6 605,07 -19,15 1 221,96 Nikkei 21 434,44 71,39 2 320,07 Dax 12 990,1 -52,93 1 509,04 FTSE 100 7 523,04 -19,83 380,21 CAC 40 5 368,29 -15,52 505,98 Shanghai Composite 3 370,172 -11,628 266,532 Bist 100 108 433,6 1507,16 30 294,89 RTS 1 138,64 -9,15 -13,69 Валюта USD/EUR 1,1852 0,0065 0,1336 USD/GBP 1,3159 -0,0046 0,0821 JPY/USD 112,54 -0,4 -6,75 RUB/USD 57,2799 -0,1913 -3,9931 TRY/USD 3,646 -0,0307 0,1183 CNY/USD 6,6138 -0,0136 -0,3312