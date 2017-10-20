Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.10.2017)

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|57,23
|-0,92
|0,41
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,29
|-0,75
|-2,43
|Золото (доллар/унция)
|1 290
|7
|140
|Индексы
|Dow-Jones
|23 163,04
|5,44
|3 400,44
|S&P 500
|2 562,1
|0,84
|323,27
|Nasdaq
|6 605,07
|-19,15
|1 221,96
|Nikkei
|21 434,44
|71,39
|2 320,07
|Dax
|12 990,1
|-52,93
|1 509,04
|FTSE 100
|7 523,04
|-19,83
|380,21
|CAC 40
|5 368,29
|-15,52
|505,98
|Shanghai Composite
|3 370,172
|-11,628
|266,532
|Bist 100
|108 433,6
|1507,16
|30 294,89
|RTS
|1 138,64
|-9,15
|-13,69
|Валюта
|USD/EUR
|1,1852
|0,0065
|0,1336
|USD/GBP
|1,3159
|-0,0046
|0,0821
|JPY/USD
|112,54
|-0,4
|-6,75
|RUB/USD
|57,2799
|-0,1913
|-3,9931
|TRY/USD
|3,646
|-0,0307
|0,1183
|CNY/USD
|6,6138
|-0,0136
|-0,3312
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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