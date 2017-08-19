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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.08.2017)

    Нефть Brent – 52,72 доллара/баррель

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена  Разница с ценой
     закрытия предыдущего дня    		 Разница с началом года 
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,72 1,69 - 4,1
    Нефть WTI (доллар/баррель) 48,51 1,42 - 5,21
    Золото (доллар/унция) 1 291,6 - 0,8 141,6
    Индексы
    Dow-Jones 21 674,51 - 76,22 1 911,91
    S&P 500 2 425,55 - 4,46 186,72
    Nasdaq 6 216,53 - 5,39 833,42
    Nikkei 19 470,41 - 232,22 356,04
    Dax 12 165,19 - 38,27 684,13
    FTSE 100 7 323,98 - 63,89 181,15
    CAC 40 5 114,15 - 32,7 251,84
    Shanghai Composite 3 268,43 0,29 164,79
    Bist 100 107 202,43 377,1 29 063,77
    RTS 1 027,85 - 6,2 - 124,48
    Валюта
    USD/EUR 1,1761 0,0038 0,1245
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