Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.08.2017)

19 августа, 2017 09:43

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 52,72 1,69 - 4,1 Нефть WTI (доллар/баррель) 48,51 1,42 - 5,21 Золото (доллар/унция) 1 291,6 - 0,8 141,6 Индексы Dow-Jones 21 674,51 - 76,22 1 911,91 S&P 500 2 425,55 - 4,46 186,72 Nasdaq 6 216,53 - 5,39 833,42 Nikkei 19 470,41 - 232,22 356,04 Dax 12 165,19 - 38,27 684,13 FTSE 100 7 323,98 - 63,89 181,15 CAC 40 5 114,15 - 32,7 251,84 Shanghai Composite 3 268,43 0,29 164,79 Bist 100 107 202,43 377,1 29 063,77 RTS 1 027,85 - 6,2 - 124,48 Валюта USD/EUR 1,1761 0,0038 0,1245 USD/GBP 1,287 0,0002 0,0532 JPY/USD 109,18 - 0,39 - 10,11 RUB/USD 58,9414 - 0,277 - 2,3316 TRY/USD 3,5185 - 0,0081 - 0,0092 CNY/USD 6,6719 - 0,0036 - 0,2731