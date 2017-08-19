Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.08.2017)

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,72
|1,69
|- 4,1
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|48,51
|1,42
|- 5,21
|Золото (доллар/унция)
|1 291,6
|- 0,8
|141,6
|Индексы
|Dow-Jones
|21 674,51
|- 76,22
|1 911,91
|S&P 500
|2 425,55
|- 4,46
|186,72
|Nasdaq
|6 216,53
|- 5,39
|833,42
|Nikkei
|19 470,41
|- 232,22
|356,04
|Dax
|12 165,19
|- 38,27
|684,13
|FTSE 100
|7 323,98
|- 63,89
|181,15
|CAC 40
|5 114,15
|- 32,7
|251,84
|Shanghai Composite
|3 268,43
|0,29
|164,79
|Bist 100
|107 202,43
|377,1
|29 063,77
|RTS
|1 027,85
|- 6,2
|- 124,48
|Валюта
|USD/EUR
|1,1761
|0,0038
|0,1245
|USD/GBP
|1,287
|0,0002
|0,0532
|JPY/USD
|109,18
|- 0,39
|- 10,11
|RUB/USD
|58,9414
|- 0,277
|- 2,3316
|TRY/USD
|3,5185
|- 0,0081
|- 0,0092
|CNY/USD
|6,6719
|- 0,0036
|- 0,2731
Namiq HüseynovАвтор новости
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