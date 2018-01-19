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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.01.2018)

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 69,31 -0,07 2,44
    Нефть WTI (доллар/баррель) 63,95 -0,02 3,53
    Золото (доллар/унция) 1 327,2 -12 17,9
    Индексы
    Dow-Jones 26 017,81 -97,84 1 298,59
    S&P 500 2 798,03 -4,53 124,42
    Nasdaq 7 296,05 -2,23 392,66
    Nikkei 23 763,37 -184,23 998,43
    Dax 13 281,43 97,47 363,79
    FTSE 100 7 700,96 -24,47 13,19
    CAC 40 5 494,83 0,84 182,27
    Shanghai Composite 3 474,75 30,079 167,58
    Bist 100 116 856 263,5 1523
    RTS 1 279,28 14,58 124,85
    Валюта
    USD/EUR 1,2238 0,0052 0,0233
    USD/GBP 1,3894 0,0063 0,0381
    JPY/USD 111,11 -0,18 -1,58
    RUB/USD 56,5191 -0,3405 -1,1698
    TRY/USD 3,7681 -0,0505 -0,0301
    CNY/USD 6,42 -0,0143 -0,0868
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