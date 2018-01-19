Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.01.2018)

Баку. 19 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|69,31
|-0,07
|2,44
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|63,95
|-0,02
|3,53
|Золото (доллар/унция)
|1 327,2
|-12
|17,9
|Индексы
|Dow-Jones
|26 017,81
|-97,84
|1 298,59
|S&P 500
|2 798,03
|-4,53
|124,42
|Nasdaq
|7 296,05
|-2,23
|392,66
|Nikkei
|23 763,37
|-184,23
|998,43
|Dax
|13 281,43
|97,47
|363,79
|FTSE 100
|7 700,96
|-24,47
|13,19
|CAC 40
|5 494,83
|0,84
|182,27
|Shanghai Composite
|3 474,75
|30,079
|167,58
|Bist 100
|116 856
|263,5
|1523
|RTS
|1 279,28
|14,58
|124,85
|Валюта
|USD/EUR
|1,2238
|0,0052
|0,0233
|USD/GBP
|1,3894
|0,0063
|0,0381
|JPY/USD
|111,11
|-0,18
|-1,58
|RUB/USD
|56,5191
|-0,3405
|-1,1698
|TRY/USD
|3,7681
|-0,0505
|-0,0301
|CNY/USD
|6,42
|-0,0143
|-0,0868
Tural İbadlıАвтор новости
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