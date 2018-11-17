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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2018)

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 66,76 -0,37 -0,11
    Нефть WTI (доллар/баррель) 56,46 -0,30 -3,96
    Золото (доллар/унция) 1 223,36 8,36 -85,94
    Индексы
    Dow-Jones 25 413,22 123,95 570,05
    S&P 500 2 736,27 6,07 62,66
    Nasdaq 7 247,87 -11,16 344,48
    Nikkei 21 680,34 -123,28 -1 084,60
    Dax 11 341,00 6 307,38 -1 576,64
    FTSE 100 7 013,88 -24,13 -673,89
    CAC 40 INDEX 5 025,20 -8,42 -287,36
    Shanghai Composite 2 679,11 10,94 -628,06
    Bist 100 93 616,44 319,60 -21 716,56
    RTS 1 134,93 3,80 -19,50
    Валюта
    USD/EUR 1,1415 0,0087 -0,0677
    USD/GBP 1,2834 0,0060 -0,0679
    JPY/USD 112,8300 -0,8100 0,1400
    RUB/USD 65,9850 0,1234 8,2961
    TRY/USD 5,3330 -0,0184 0,7361
    CNY/USD 6,9380 -0,0012 0,4312
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