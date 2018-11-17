Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2018)

https://report.az/storage/news/54a77511bf31da75623f315afef364b1/7bc0c14f-929a-42b0-83fd-4b51089c4fa7_292.jpg
Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|66,76
|-0,37
|-0,11
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|56,46
|-0,30
|-3,96
|Золото (доллар/унция)
|1 223,36
|8,36
|-85,94
|Индексы
|Dow-Jones
|25 413,22
|123,95
|570,05
|S&P 500
|2 736,27
|6,07
|62,66
|Nasdaq
|7 247,87
|-11,16
|344,48
|Nikkei
|21 680,34
|-123,28
|-1 084,60
|Dax
|11 341,00
|6 307,38
|-1 576,64
|FTSE 100
|7 013,88
|-24,13
|-673,89
|CAC 40 INDEX
|5 025,20
|-8,42
|-287,36
|Shanghai Composite
|2 679,11
|10,94
|-628,06
|Bist 100
|93 616,44
|319,60
|-21 716,56
|RTS
|1 134,93
|3,80
|-19,50
|Валюта
|USD/EUR
|1,1415
|0,0087
|-0,0677
|USD/GBP
|1,2834
|0,0060
|-0,0679
|JPY/USD
|112,8300
|-0,8100
|0,1400
|RUB/USD
|65,9850
|0,1234
|8,2961
|TRY/USD
|5,3330
|-0,0184
|0,7361
|CNY/USD
|6,9380
|-0,0012
|0,4312
Musa ƏhmədovАвтор новости