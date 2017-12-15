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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.12.2017)

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 63,31 0,87 6,49
    Нефть WTI (доллар/баррель) 56,7 0,1 2,98
    Золото (доллар/унция) 1 257,1 8,5 107,1
    Индексы
    Dow-Jones 24 508,66 -76,77 4 746,06
    S&P 500 2 652,01 -10,84 413,18
    Nasdaq 6 856,53 -19,27 1473,42
    Nikkei 22 691,33 28,89 3 576,96
    Dax 13 068,08 -57,56 1 587,02
    FTSE 100 7 448,12 -48,39 305,29
    CAC 40 5 357,14 -42,31 494,83
    Shanghai Composite 3 292,438 -10,599 188,798
    Bist 100 109 666,4 1 513,2 31 527,74
    RTS 1 153,32 11,82 0,99
    Валюта
    USD/EUR 1,1778 -0,0048 0,1262
    USD/GBP 1,3431 0,0011 0,1093
    JPY/USD 112,39 -0,15 -6,9
    RUB/USD 58,8666 0,279 -2,4064
    TRY/USD 3,887 0,0749 0,3593
    CNY/USD 6,6093 -0,0102 -0,3357
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