Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.12.2017)

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|63,31
|0,87
|6,49
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|56,7
|0,1
|2,98
|Золото (доллар/унция)
|1 257,1
|8,5
|107,1
|Индексы
|Dow-Jones
|24 508,66
|-76,77
|4 746,06
|S&P 500
|2 652,01
|-10,84
|413,18
|Nasdaq
|6 856,53
|-19,27
|1473,42
|Nikkei
|22 691,33
|28,89
|3 576,96
|Dax
|13 068,08
|-57,56
|1 587,02
|FTSE 100
|7 448,12
|-48,39
|305,29
|CAC 40
|5 357,14
|-42,31
|494,83
|Shanghai Composite
|3 292,438
|-10,599
|188,798
|Bist 100
|109 666,4
|1 513,2
|31 527,74
|RTS
|1 153,32
|11,82
|0,99
|Валюта
|USD/EUR
|1,1778
|-0,0048
|0,1262
|USD/GBP
|1,3431
|0,0011
|0,1093
|JPY/USD
|112,39
|-0,15
|-6,9
|RUB/USD
|58,8666
|0,279
|-2,4064
|TRY/USD
|3,887
|0,0749
|0,3593
|CNY/USD
|6,6093
|-0,0102
|-0,3357
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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