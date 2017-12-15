Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.12.2017)

15 декабря, 2017 09:49

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 63,31 0,87 6,49 Нефть WTI (доллар/баррель) 56,7 0,1 2,98 Золото (доллар/унция) 1 257,1 8,5 107,1 Индексы Dow-Jones 24 508,66 -76,77 4 746,06 S&P 500 2 652,01 -10,84 413,18 Nasdaq 6 856,53 -19,27 1473,42 Nikkei 22 691,33 28,89 3 576,96 Dax 13 068,08 -57,56 1 587,02 FTSE 100 7 448,12 -48,39 305,29 CAC 40 5 357,14 -42,31 494,83 Shanghai Composite 3 292,438 -10,599 188,798 Bist 100 109 666,4 1 513,2 31 527,74 RTS 1 153,32 11,82 0,99 Валюта USD/EUR 1,1778 -0,0048 0,1262 USD/GBP 1,3431 0,0011 0,1093 JPY/USD 112,39 -0,15 -6,9 RUB/USD 58,8666 0,279 -2,4064 TRY/USD 3,887 0,0749 0,3593 CNY/USD 6,6093 -0,0102 -0,3357