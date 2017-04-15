Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2017)

15 апреля, 2017 09:27

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,89 0 -0,93 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,18 0 -0,54 Золото (доллар/унция) 1 290,10 12 140,1 Индексы 0 0 Dow-Jones 20 453,25 0 690,65 S&P 500 2 328,95 0 90,12 Nasdaq 5 805,15 0 422,04 Nikkei 18 335,63 -91,21 -778,74 Dax 12 109,00 0 627,94 FTSE 100 7 327,59 0 184,76 CAC 40 INDEX 5 071,10 0 208,79 Shanghai Composite 3 246,07 -29,89 142,43 Bist 100 90 063,69 193,01 11 925,03 RTS 1 073,15 -16,24 -79,18 Валюта 0 0 USD/EUR 1,06 0,0005 0,0102 USD/GBP 1,25 0,002 0,0185 JPY/USD 108,64 -0,45 -10,65 RUB/USD 56,18 -0,1002 -5,0895 TRY/USD 3,71 0,046 0,1815 CNY/USD 6,89 -0,0046 -0,0596