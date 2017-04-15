Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2017)

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,89
|0
|-0,93
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,18
|0
|-0,54
|Золото (доллар/унция)
|1 290,10
|12
|140,1
|Индексы
|0
|0
|Dow-Jones
|20 453,25
|0
|690,65
|S&P 500
|2 328,95
|0
|90,12
|Nasdaq
|5 805,15
|0
|422,04
|Nikkei
|18 335,63
|-91,21
|-778,74
|Dax
|12 109,00
|0
|627,94
|FTSE 100
|7 327,59
|0
|184,76
|CAC 40 INDEX
|5 071,10
|0
|208,79
|Shanghai Composite
|3 246,07
|-29,89
|142,43
|Bist 100
|90 063,69
|193,01
|11 925,03
|RTS
|1 073,15
|-16,24
|-79,18
|Валюта
|0
|0
|USD/EUR
|1,06
|0,0005
|0,0102
|USD/GBP
|1,25
|0,002
|0,0185
|JPY/USD
|108,64
|-0,45
|-10,65
|RUB/USD
|56,18
|-0,1002
|-5,0895
|TRY/USD
|3,71
|0,046
|0,1815
|CNY/USD
|6,89
|-0,0046
|-0,0596
Tural İbadlıАвтор новости
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