 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2017)

    Нефть Brent - 55,89 доллара/баррель

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,89 0 -0,93
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,180 -0,54
    Золото (доллар/унция) 1 290,10 12 140,1
    Индексы 0 0
    Dow-Jones 20 453,25 0 690,65
    S&P 500 2 328,95 0 90,12
    Nasdaq 5 805,15 0 422,04
    Nikkei 18 335,63 -91,21 -778,74
    Dax 12 109,00 0 627,94
    FTSE 100 7 327,59 0 184,76
    CAC 40 INDEX 5 071,10 0 208,79
    Shanghai Composite 3 246,07 -29,89 142,43
    Bist 100 90 063,69 193,01 11 925,03
    RTS 1 073,15 -16,24 -79,18
    Валюта 0 0
    USD/EUR 1,06 0,0005 0,0102
    USD/GBP 1,25 0,002 0,0185
    JPY/USD 108,64 -0,45 -10,65
    RUB/USD 56,18 -0,1002 -5,0895
    TRY/USD 3,71 0,046 0,1815
    CNY/USD 6,89 -0,0046 -0,0596
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi