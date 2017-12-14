Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12.2017)

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|62,44
|-0,9
|5,62
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|56,6
|-0,54
|2,88
|Золото (доллар/унция)
|1 248,6
|6,9
|98,6
|Индексы
|Dow-Jones
|24 585,43
|80,63
|4 822,83
|S&P 500
|2 662,85
|-1,26
|424,02
|Nasdaq
|6 875,8
|13,48
|1 492,69
|Nikkei
|22 662,44
|-203,73
|3 548,07
|Dax
|13 125,64
|-57,89
|1 644,58
|FTSE 100
|7 496,51
|-3,9
|353,68
|CAC 40
|5 399,45
|-27,74
|537,14
|Shanghai Composite
|3 303,037
|22,227
|199,397
|Bist 100
|108 153,2
|-896,3
|30 014,54
|RTS
|1 141,5
|-8,38
|-10,83
|Валюта
|USD/EUR
|1,1826
|0,0084
|0,131
|USD/GBP
|1,342
|0,0102
|0,1082
|JPY/USD
|112,54
|-1,01
|-6,75
|RUB/USD
|58,5876
|-0,6307
|-2,6854
|TRY/USD
|3,8121
|-0,0358
|0,2844
|CNY/USD
|6,6195
|-0,002
|-0,3255
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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