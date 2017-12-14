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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12.2017)

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 62,44 -0,9 5,62
    Нефть WTI (доллар/баррель) 56,6 -0,54 2,88
    Золото (доллар/унция) 1 248,6 6,9 98,6
    Индексы
    Dow-Jones 24 585,43 80,63 4 822,83
    S&P 500 2 662,85 -1,26 424,02
    Nasdaq 6 875,8 13,48 1 492,69
    Nikkei 22 662,44 -203,73 3 548,07
    Dax 13 125,64 -57,89 1 644,58
    FTSE 100 7 496,51 -3,9 353,68
    CAC 40 5 399,45 -27,74 537,14
    Shanghai Composite 3 303,037 22,227 199,397
    Bist 100 108 153,2 -896,3 30 014,54
    RTS 1 141,5 -8,38 -10,83
    Валюта
    USD/EUR 1,1826 0,0084 0,131
    USD/GBP 1,342 0,0102 0,1082
    JPY/USD 112,54 -1,01 -6,75
    RUB/USD 58,5876 -0,6307 -2,6854
    TRY/USD 3,8121 -0,0358 0,2844
    CNY/USD 6,6195 -0,002 -0,3255
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