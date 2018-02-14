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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2018)

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 62,72 0,06 - 4,15
    Нефть WTI (доллар/баррель) 59,19 - 0,14 - 1,23
    Золото (доллар/унция) 1330,4 4 21,1
    Индексы
    Dow-Jones 24 640,45 39,18 - 78,77
    S&P 500 2 662,94 6,94 - 10,67
    Nasdaq 7 013,51 31,54 110,12
    Nikkei 21 195,22 - 187,4 - 1 569,72
    Dax 12 196,5 - 86,27 - 721,14
    FTSE 100 7 168,01 - 9,05 - 519,76
    CAC 40 5 109,24 - 30,82 - 203,32
    Shanghai Composite 3 184,959 30,839 - 122,211
    Bist 100 114 494,5 - 327,1 - 838,5
    RTS 1 226,92 20,7 72,49
    Валюта
    USD/EUR 1,2352 0,006 0,0347
    USD/GBP 1,3894 0,0056 0,0381
    JPY/USD 107,82 - 0,84 - 4,87
    RUB/USD 57,6374 - 0,1265 - 0,0515
    TRY/USD 3,8096 0,0091 0,0114
    CNY/USD 6,341 0,0135 - 0,1658
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