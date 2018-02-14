Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2018)

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|62,72
|0,06
|- 4,15
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|59,19
|- 0,14
|- 1,23
|Золото (доллар/унция)
|1330,4
|4
|21,1
|Индексы
|Dow-Jones
|24 640,45
|39,18
|- 78,77
|S&P 500
|2 662,94
|6,94
|- 10,67
|Nasdaq
|7 013,51
|31,54
|110,12
|Nikkei
|21 195,22
|- 187,4
|- 1 569,72
|Dax
|12 196,5
|- 86,27
|- 721,14
|FTSE 100
|7 168,01
|- 9,05
|- 519,76
|CAC 40
|5 109,24
|- 30,82
|- 203,32
|Shanghai Composite
|3 184,959
|30,839
|- 122,211
|Bist 100
|114 494,5
|- 327,1
|- 838,5
|RTS
|1 226,92
|20,7
|72,49
|Валюта
|USD/EUR
|1,2352
|0,006
|0,0347
|USD/GBP
|1,3894
|0,0056
|0,0381
|JPY/USD
|107,82
|- 0,84
|- 4,87
|RUB/USD
|57,6374
|- 0,1265
|- 0,0515
|TRY/USD
|3,8096
|0,0091
|0,0114
|CNY/USD
|6,341
|0,0135
|- 0,1658
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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