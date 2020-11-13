Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2020)

Последняя цена

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 2,0069 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне до 0,0220 маната.