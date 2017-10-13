Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.10.2017)

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,25
|- 0,69
|- 0,57
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,6
|- 0,7
|- 3,12
|Золото (доллар/унция)
|1 296,5
|7,6
|146,5
|Индексы
|Dow-Jones
|22 841,01
|- 31,88
|3 078,41
|S&P 500
|2 550,93
|- 4,31
|312,1
|Nasdaq
|6 591,51
|- 12,04
|1208,4
|Nikkei
|21 178,61
|207,37
|2 064,24
|Dax
|12 982,89
|12,21
|1 501,83
|FTSE 100
|7 556,24
|22,43
|413,41
|CAC 40
|5 360,81
|- 1,6
|498,5
|Shanghai Composite
|3 386,1
|- 2,184
|282,46
|Bist 100
|105 932,3
|2116,26
|27 793,64
|RTS
|1 143,96
|0,64
|- 8,37
|Валюта
|USD/EUR
|1,183
|- 0,0029
|0,1314
|USD/GBP
|1,3262
|0,0039
|0,0924
|JPY/USD
|112,28
|- 0,22
|- 7,01
|RUB/USD
|57,7151
|- 0,0984
|- 3,5579
|TRY/USD
|3,6555
|0,0071
|0,1278
|CNY/USD
|6,5875
|- 0,0028
|- 0,3575
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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