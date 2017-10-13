Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.10.2017)

13 октября, 2017 09:49

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 56,25 - 0,69 - 0,57 Нефть WTI (доллар/баррель) 50,6 - 0,7 - 3,12 Золото (доллар/унция) 1 296,5 7,6 146,5 Индексы Dow-Jones 22 841,01 - 31,88 3 078,41 S&P 500 2 550,93 - 4,31 312,1 Nasdaq 6 591,51 - 12,04 1208,4 Nikkei 21 178,61 207,37 2 064,24 Dax 12 982,89 12,21 1 501,83 FTSE 100 7 556,24 22,43 413,41 CAC 40 5 360,81 - 1,6 498,5 Shanghai Composite 3 386,1 - 2,184 282,46 Bist 100 105 932,3 2116,26 27 793,64 RTS 1 143,96 0,64 - 8,37 Валюта USD/EUR 1,183 - 0,0029 0,1314 USD/GBP 1,3262 0,0039 0,0924 JPY/USD 112,28 - 0,22 - 7,01 RUB/USD 57,7151 - 0,0984 - 3,5579 TRY/USD 3,6555 0,0071 0,1278 CNY/USD 6,5875 - 0,0028 - 0,3575