Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2018)

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|62,66
|- 0,13
|- 4,21
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|59,33
|0,13
|- 1,09
|Золото (доллар/унция)
|1 326,4
|10,7
|17,1
|Индексы
|Dow-Jones
|24 601,27
|410,37
|- 117,95
|S&P 500
|2 656
|36,45
|- 17,61
|Nasdaq
|6 981,97
|107,48
|78,58
|Nikkei
|21 382,62
|0
|- 1 382,32
|Dax
|12 282,77
|175,29
|- 634,87
|FTSE 100
|7 177,06
|84,63
|- 510,71
|CAC 40
|5 140,06
|60,85
|- 172,5
|Shanghai Composite
|3 154,12
|24,27
|- 153,05
|Bist 100
|113 590,3
|0,03
|- 1 742,7
|RTS
|1 206,22
|20,43
|51,79
|Валюта
|USD/EUR
|1,2292
|0,004
|0,0287
|USD/GBP
|1,3838
|0,0011
|0,0325
|JPY/USD
|108,66
|- 0,14
|- 4,03
|RUB/USD
|57,7639
|- 0,6077
|0,075
|TRY/USD
|3,8005
|- 0,0184
|0,0023
|CNY/USD
|6,3275
|0,0243
|- 0,1793
Tural İbadlıАвтор новости
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