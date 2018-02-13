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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2018)

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 62,66 - 0,13 - 4,21
    Нефть WTI (доллар/баррель) 59,33 0,13 - 1,09
    Золото (доллар/унция) 1 326,4 10,7 17,1
    Индексы
    Dow-Jones 24 601,27 410,37 - 117,95
    S&P 500 2 656 36,45 - 17,61
    Nasdaq 6 981,97 107,48 78,58
    Nikkei 21 382,62 0 - 1 382,32
    Dax 12 282,77 175,29 - 634,87
    FTSE 100 7 177,06 84,63 - 510,71
    CAC 40 5 140,06 60,85 - 172,5
    Shanghai Composite 3 154,12 24,27 - 153,05
    Bist 100 113 590,3 0,03 - 1 742,7
    RTS 1 206,22 20,43 51,79
    Валюта
    USD/EUR 1,2292 0,004 0,0287
    USD/GBP 1,3838 0,0011 0,0325
    JPY/USD 108,66 - 0,14 - 4,03
    RUB/USD 57,7639 - 0,6077 0,075
    TRY/USD 3,8005 - 0,0184 0,0023
    CNY/USD 6,3275 0,0243 - 0,1793
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