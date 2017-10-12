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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.10.2017)

    Нефть Brent – 56,94 доллара/баррель

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,94 0,33 0,12
    Нефть WTI (доллар/баррель) 51,3 0,38 - 2,42
    Золото (доллар/унция) 1 288,9 - 4,9 138,9
    Индексы
    Dow-Jones 22 872,89 42,21 3 110,29
    S&P 500 2 555,24 4,6 316,41
    Nasdaq 6 603,55 16,3 1 220,44
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    Dax 12 970,68 21,43 1 489,62
    FTSE 100 7 533,81 - 4,46 390,98
    CAC 40 5 362,41 - 1,24 500,1
    Shanghai Composite 3 388,284 5,296 284,644
    Bist 100 103 816 422,04 25 677,38
    RTS 1 143,32 8,46 - 9,01
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