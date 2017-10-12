Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.10.2017)

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,94
|0,33
|0,12
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,3
|0,38
|- 2,42
|Золото (доллар/унция)
|1 288,9
|- 4,9
|138,9
|Индексы
|Dow-Jones
|22 872,89
|42,21
|3 110,29
|S&P 500
|2 555,24
|4,6
|316,41
|Nasdaq
|6 603,55
|16,3
|1 220,44
|Nikkei
|20 971,24
|89,69
|1 856,87
|Dax
|12 970,68
|21,43
|1 489,62
|FTSE 100
|7 533,81
|- 4,46
|390,98
|CAC 40
|5 362,41
|- 1,24
|500,1
|Shanghai Composite
|3 388,284
|5,296
|284,644
|Bist 100
|103 816
|422,04
|25 677,38
|RTS
|1 143,32
|8,46
|- 9,01
|Валюта
|USD/EUR
|1,1859
|0,0051
|0,1343
|USD/GBP
|1,3223
|0,002
|0,0885
|JPY/USD
|112,5
|0,05
|- 6,79
|RUB/USD
|57,8135
|- 0,1616
|- 3,4595
|TRY/USD
|3,6484
|- 0,0627
|0,1207
|CNY/USD
|6,5903
|0,016
|- 0,3547
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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