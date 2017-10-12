Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.10.2017)

12 октября, 2017 10:02

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 56,94 0,33 0,12 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,3 0,38 - 2,42 Золото (доллар/унция) 1 288,9 - 4,9 138,9 Индексы Dow-Jones 22 872,89 42,21 3 110,29 S&P 500 2 555,24 4,6 316,41 Nasdaq 6 603,55 16,3 1 220,44 Nikkei 20 971,24 89,69 1 856,87 Dax 12 970,68 21,43 1 489,62 FTSE 100 7 533,81 - 4,46 390,98 CAC 40 5 362,41 - 1,24 500,1 Shanghai Composite 3 388,284 5,296 284,644 Bist 100 103 816 422,04 25 677,38 RTS 1 143,32 8,46 - 9,01 Валюта USD/EUR 1,1859 0,0051 0,1343 USD/GBP 1,3223 0,002 0,0885 JPY/USD 112,5 0,05 - 6,79 RUB/USD 57,8135 - 0,1616 - 3,4595 TRY/USD 3,6484 - 0,0627 0,1207 CNY/USD 6,5903 0,016 - 0,3547