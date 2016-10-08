Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2016)

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/
баррель)
|51,67
|-0,84
|14,63
|Нефть WTI (доллар/
баррельl)
|49,57
|-0,87
|12,29
|Золото (доллар/унция)
|1 259
|6
|186,1
|Индексы
|Dow-Jones
|18 240,49
|-28,01
|815,46
|S&P 500
|2 153,74
|-7,03
|109,8
|Nasdaq
|5 292,4
|-14,45
|284,99
|Nikkei
|16 860,09
|-39,01
|-2173,62
|Dax
|10 490,86
|-77,94
|-252,15
|FTSE 100
|7 044,39
|44,43
|802,07
|CAC 40 INDEX
|4 449,91
|-30,19
|-187,15
|Shanghai Composite
|3 004,7
|0
|-534,48
|Bist 100
|77 975,99
|81,27
|6 249
|RTS
|1 002,07
|2,18
|245,03
|Валюта
|USD/EUR
|1,1201
|0,0052
|0,0345
|USD/GBP
|1,2436
|-0,0181
|-0,231
|JPY/USD
|102,91
|-1,03
|-17,64
|RUB/USD
|62,2051
|0,1190
|-10,3158
|TRY/USD
|3,0496
|0,0081
|0,1282
|CNY/USD
|6,6718
|0
|0,1781
Cavid ƏzimovАвтор новости
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