Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2016)

8 октября, 2016 11:17

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/

баррель) 51,67 -0,84 14,63 Нефть WTI (доллар/

баррельl) 49,57 -0,87 12,29 Золото (доллар/унция) 1 259 6 186,1 Индексы Dow-Jones 18 240,49 -28,01 815,46 S&P 500 2 153,74 -7,03 109,8 Nasdaq 5 292,4 -14,45 284,99 Nikkei 16 860,09 -39,01 -2173,62 Dax 10 490,86 -77,94 -252,15 FTSE 100 7 044,39 44,43 802,07 CAC 40 INDEX 4 449,91 -30,19 -187,15 Shanghai Composite 3 004,7 0 -534,48 Bist 100 77 975,99 81,27 6 249 RTS 1 002,07 2,18 245,03 Валюта USD/EUR 1,1201 0,0052 0,0345 USD/GBP 1,2436 -0,0181 -0,231 JPY/USD 102,91 -1,03 -17,64 RUB/USD 62,2051 0,1190 -10,3158 TRY/USD 3,0496 0,0081 0,1282 CNY/USD 6,6718 0 0,1781