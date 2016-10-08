 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2016)

    Нефть Brent - 51,67 доллара/баррель

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		51,67-0,8414,63
    Нефть WTI (доллар/
    баррельl)    		49,57-0,8712,29
    Золото (доллар/унция)1 2596186,1
    Индексы
    Dow-Jones18 240,49-28,01815,46
    S&P 5002 153,74-7,03109,8
    Nasdaq5 292,4-14,45284,99
    Nikkei16 860,09-39,01-2173,62
    Dax10 490,86-77,94-252,15
    FTSE 1007 044,3944,43802,07
    CAC 40 INDEX4 449,91-30,19-187,15
    Shanghai Composite3 004,70-534,48
    Bist 10077 975,9981,276 249
    RTS1 002,072,18245,03
    Валюта
    USD/EUR1,12010,00520,0345
    USD/GBP1,2436-0,0181-0,231
    JPY/USD102,91-1,03-17,64
    RUB/USD62,20510,1190-10,3158
    TRY/USD3,04960,00810,1282
    CNY/USD6,671800,1781
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi