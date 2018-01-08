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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.01.2018)

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 67,62 -0,45 1,05
    Нефть WTI (доллар/баррель) 61,44 -0,5 1,07
    Золото (доллар/унция) 1 322,3 0,7 6,2
    Индексы
    Dow-Jones 25 295,87 220,74 471,86
    S&P 500 2 743,15 19,16 47,34
    Nasdaq 7 136,56 58,65 129,66
    Nikkei 23 714,53 208,2 949,59
    Dax 13 319,64 151,75 448,25
    FTSE 100 7 724,22 28,34 76,12
    CAC 40 5 470,75 57,06 182,15
    Shanghai Composite 3 391,75 6,04 43,43
    Bist 100 116 637,9 1 146,71 -886,3
    RTS 1 219,89 5,72 65,69
    Валюта
    USD/EUR 1,2029 -0,0039 -0,0022
    USD/GBP 1,3571 0,002 -0,0019
    JPY/USD 113,05 0,3 0,76
    RUB/USD 56,9297 0,0532 -0,5687
    TRY/USD 3,7353 -0,0128 -0,0315
    CNY/USD 6,4885 -0,005 -0,0045
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