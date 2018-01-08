Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.01.2018)

Баку. 8 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|67,62
|-0,45
|1,05
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,44
|-0,5
|1,07
|Золото (доллар/унция)
|1 322,3
|0,7
|6,2
|Индексы
|Dow-Jones
|25 295,87
|220,74
|471,86
|S&P 500
|2 743,15
|19,16
|47,34
|Nasdaq
|7 136,56
|58,65
|129,66
|Nikkei
|23 714,53
|208,2
|949,59
|Dax
|13 319,64
|151,75
|448,25
|FTSE 100
|7 724,22
|28,34
|76,12
|CAC 40
|5 470,75
|57,06
|182,15
|Shanghai Composite
|3 391,75
|6,04
|43,43
|Bist 100
|116 637,9
|1 146,71
|-886,3
|RTS
|1 219,89
|5,72
|65,69
|Валюта
|USD/EUR
|1,2029
|-0,0039
|-0,0022
|USD/GBP
|1,3571
|0,002
|-0,0019
|JPY/USD
|113,05
|0,3
|0,76
|RUB/USD
|56,9297
|0,0532
|-0,5687
|TRY/USD
|3,7353
|-0,0128
|-0,0315
|CNY/USD
|6,4885
|-0,005
|-0,0045
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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