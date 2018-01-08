Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.01.2018)

8 января, 2018 10:14

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 67,62 -0,45 1,05 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,44 -0,5 1,07 Золото (доллар/унция) 1 322,3 0,7 6,2 Индексы Dow-Jones 25 295,87 220,74 471,86 S&P 500 2 743,15 19,16 47,34 Nasdaq 7 136,56 58,65 129,66 Nikkei 23 714,53 208,2 949,59 Dax 13 319,64 151,75 448,25 FTSE 100 7 724,22 28,34 76,12 CAC 40 5 470,75 57,06 182,15 Shanghai Composite 3 391,75 6,04 43,43 Bist 100 116 637,9 1 146,71 -886,3 RTS 1 219,89 5,72 65,69 Валюта USD/EUR 1,2029 -0,0039 -0,0022 USD/GBP 1,3571 0,002 -0,0019 JPY/USD 113,05 0,3 0,76 RUB/USD 56,9297 0,0532 -0,5687 TRY/USD 3,7353 -0,0128 -0,0315 CNY/USD 6,4885 -0,005 -0,0045