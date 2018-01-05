Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.01.2018)

5 января, 2018 09:28

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 68,07 0,23 1,2 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,94 0,31 2,39 Золото (доллар/унция) 1 321,6 3,1 12,3 Индексы Dow-Jones 25 075,13 152,45 355,91 S&P 500 2 723,99 10,93 50,38 Nasdaq 7 077,91 12,38 174,52 Nikkei 23 506,33 741,39 741,39 Dax 13 167,89 189,68 250,25 FTSE 100 7 695,88 24,77 8,11 CAC 40 5 413,69 125,09 101,13 Shanghai Composite 3 385,71 16,61 78,54 Bist 100 115 491,19 -2 033,01 158,19 RTS 1 214,17 35,5 59,74 Валюта USD/EUR 1,2068 0,0053 0,0063 USD/GBP 1,3551 0,0035 0,0038 JPY/USD 112,75 0,24 0,06 RUB/USD 56,8765 -0,2751 -0,8124 TRY/USD 3,7481 -0,0337 -0,0501 CNY/USD 6,4935 -0,0095 -0,0133