Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.01.2018)

Баку. 5 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|68,07
|0,23
|1,2
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,94
|0,31
|2,39
|Золото (доллар/унция)
|1 321,6
|3,1
|12,3
|Индексы
|Dow-Jones
|25 075,13
|152,45
|355,91
|S&P 500
|2 723,99
|10,93
|50,38
|Nasdaq
|7 077,91
|12,38
|174,52
|Nikkei
|23 506,33
|741,39
|741,39
|Dax
|13 167,89
|189,68
|250,25
|FTSE 100
|7 695,88
|24,77
|8,11
|CAC 40
|5 413,69
|125,09
|101,13
|Shanghai Composite
|3 385,71
|16,61
|78,54
|Bist 100
|115 491,19
|-2 033,01
|158,19
|RTS
|1 214,17
|35,5
|59,74
|Валюта
|USD/EUR
|1,2068
|0,0053
|0,0063
|USD/GBP
|1,3551
|0,0035
|0,0038
|JPY/USD
|112,75
|0,24
|0,06
|RUB/USD
|56,8765
|-0,2751
|-0,8124
|TRY/USD
|3,7481
|-0,0337
|-0,0501
|CNY/USD
|6,4935
|-0,0095
|-0,0133
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook