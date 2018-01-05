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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.01.2018)

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 68,07 0,23 1,2
    Нефть WTI (доллар/баррель) 61,94 0,31 2,39
    Золото (доллар/унция) 1 321,6 3,1 12,3
    Индексы
    Dow-Jones 25 075,13 152,45 355,91
    S&P 500 2 723,99 10,93 50,38
    Nasdaq 7 077,91 12,38 174,52
    Nikkei 23 506,33 741,39 741,39
    Dax 13 167,89 189,68 250,25
    FTSE 100 7 695,88 24,77 8,11
    CAC 40 5 413,69 125,09 101,13
    Shanghai Composite 3 385,71 16,61 78,54
    Bist 100 115 491,19 -2 033,01 158,19
    RTS 1 214,17 35,5 59,74
    Валюта
    USD/EUR 1,2068 0,0053 0,0063
    USD/GBP 1,3551 0,0035 0,0038
    JPY/USD 112,75 0,24 0,06
    RUB/USD 56,8765 -0,2751 -0,8124
    TRY/USD 3,7481 -0,0337 -0,0501
    CNY/USD 6,4935 -0,0095 -0,0133
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