Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.08.2018)

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|74,21
|-0,7
|7,34
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|68,76
|-1,37
|8,34
|Золото (доллар/унция)
|1233,6
|2,1
|-75,7
|Индексы
|Dow-Jones
|25415,19
|1908,36
|695,97
|S&P 500
|2816,29
|13,69
|142,68
|Nasdaq
|7671,79
|41,79
|768,4
|Nikkei
|22769,76
|224,92
|4,82
|Dax
|12805,5
|7,3
|-112,14
|FTSE 100
|7748,76
|47,91
|60,99
|CAC 40 INDEX
|5511,3
|20,08
|198,74
|Shanghai Composite
|2876,4
|7,35
|-430,77
|BIST 100
|96952,23
|927,84
|-18380,77
|RTS
|1173,06
|10,64
|18,63
|Валюта
|USD/EUR
|1,1691
|-0,0015
|-0,0314
|USD/GBP
|1,3124
|-0,0009
|-0,0389
|JPY/USD
|111,86
|0,82
|-0,83
|RUB/USD
|62,5276
|0,2691
|4,8387
|TRY/USD
|4,914
|0,0322
|1,1158
|CNY/USD
|6,8167
|0,0012
|0,3099
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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