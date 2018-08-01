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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.08.2018)

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 74,21 -0,7 7,34
    Нефть WTI (доллар/баррель) 68,76 -1,37 8,34
    Золото (доллар/унция) 1233,6 2,1 -75,7
    Индексы
    Dow-Jones 25415,19 1908,36 695,97
    S&P 500 2816,29 13,69 142,68
    Nasdaq 7671,79 41,79 768,4
    Nikkei 22769,76 224,92 4,82
    Dax 12805,5 7,3 -112,14
    FTSE 100 7748,76 47,91 60,99
    CAC 40 INDEX 5511,3 20,08 198,74
    Shanghai Composite 2876,4 7,35 -430,77
    BIST 100 96952,23 927,84 -18380,77
    RTS 1173,06 10,64 18,63
    Валюта
    USD/EUR 1,1691 -0,0015 -0,0314
    USD/GBP 1,3124 -0,0009 -0,0389
    JPY/USD 111,86 0,82 -0,83
    RUB/USD 62,5276 0,2691 4,8387
    TRY/USD 4,914 0,0322 1,1158
    CNY/USD 6,8167 0,0012 0,3099  
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