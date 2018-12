Main indicators of world commodity, stock and currency markets (01.08.2018)

1 August, 2018 09:53

Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 74,21 -0,7 7,34 WTI (dollar/barrel) 68,76 -1,37 8,34 Gold (dollar/ounce) 1233,6 2,1 -75,7 Indices Dow-Jones 25415,19 1908,36 695,97 S&P 500 2816,29 13,69 142,68 Nasdaq 7671,79 41,79 768,4 Nikkei 22769,76 224,92 4,82 Dax 12805,5 7,3 -112,14 FTSE 100 7748,76 47,91 60,99 CAC 40 INDEX 5511,3 20,08 198,74 Shanghai Composite 2876,4 7,35 -430,77 Bist 100 96952,23 927,84 -18380,77 RTS 1173,06 10,64 18,63 Currency USD/EUR 1,1691 -0,0015 -0,0314 USD/GBP 1,3124 -0,0009 -0,0389 JPY/USD 111,86 0,82 -0,83 RUB/USD 62,5276 0,2691 4,8387 TRY/USD 4,914 0,0322 1,1158 CNY/USD 6,8167 0,0012 0,3099